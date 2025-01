La tournée du Premier ministre en Europe est couronnée de succès

Lors d’une interview accordée à la presse, Nguyên Minh Hang a rappelé qu’il s’agissait des premières visites d’un chef du gouvernement vietnamien en Pologne depuis 18 ans et en République tchèque depuis six ans. Elle a ajouté que ces deux visites dans ces deux pays amis traditionnels du Vietnam avaient eu lieu dans le contexte où le Vietnam et la Pologne, la République tchèque fêteraient le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales au début février 2025.

Les visites et activités du Premier ministre Pham Minh Chinh ont donné des résultats remarquables, favorisant les relations entre le Vietnam et la Pologne, la République tchèque et la Suisse.

Premièrement, élever le niveau des relations et renforcer la confiance politique. Le Vietnam et la Pologne ont publié une déclaration commune visant à porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique. Avec la République tchèque, le Vietnam a également publié une déclaration commune pour élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique, et avec la Suisse, une déclaration pour établir un partenariat global.

Deuxièmement, créer de nouvelles dynamiques pour la coopération dans les domaines traditionnels tels que le commerce, l’investissement, le tourisme, l’éducation et la formation, la défense et la sécurité, la culture, le tourisme, et le travail, en adéquation avec les nouveaux cadres de partenariat. La coopération s'étendra également à de nouveaux domaines où les parties disposent de potentiels et de besoins, tels que la transformation numérique, la transition verte, les technologies de l’information et de la communication, la cybersécurité, la pharmacie, l’industrie automobile, les drones (UAV), ainsi que les connectivités aériennes et ferroviaires.

L’un des résultats importants a été le consensus des parties à s’efforcer d’augmenter rapidement le volume des échanges commerciaux. À cet égard, le Vietnam, la Pologne et la République tchèque ont convenu d’ouvrir davantage leurs marchés respectifs aux produits agricoles, aquatiques et alimentaires, dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA). Les parties ont également convenu d’approuver rapidement l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA) et d'accélérer les négociations pour un Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE/EFTA). Le Vietnam et ces trois pays ont signé huit accords de coopération dans les domaines de la diplomatie, du travail, de l’aviation, de l’éducation, du sport et de la culture. Par ailleurs, pour donner un nouvel élan à la coopération touristique et aux échanges entre les peuples, le Vietnam a décidé d’exempter de visa les citoyens polonais, tchèques et suisses. Cette décision a été fortement saluée par les dirigeants et l’opinion publique de ces pays.

Troisièmement, partager des points de vue et s'accorder pour renforcer la coordination dans les forums régionaux et internationaux. Le Premier ministre et les dirigeants de ces trois pays ont convenu de renforcer la coordination de leurs positions et de se soutenir mutuellement dans les organisations et forums multilatéraux, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la sécurité, à la coopération et au développement durable dans le monde. Ils ont également convenu de la nécessité de résoudre pacifiquement les différends sur la base du respect du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies ainsi que de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Quatrièmement, réaffirmer l’attention particulière que le Parti, l’État et le gouvernement portent à la communauté vietnamienne à l’étranger. Le Premier ministre et sa délégation ont exprimé leur grande fierté face à la croissance, à l’unité et au profond attachement à la Patrie de la communauté vietnamienne à l’étranger en général, et des Vietnamiens résidant dans les pays visités en particulier. Lors de ses rencontres avec les dirigeants de ces trois pays, le Premier ministre leur a demandé de faciliter davantage l’intégration de la communauté vietnamienne, ainsi que la préservation et la promotion de son identité culturelle et de la langue vietnamienne. Il a également proposé que la Pologne étudie la possibilité de reconnaître la communauté vietnamienne comme une minorité ethnique. Assistant à des activités du programme "Printemps au pays natal", le Premier ministre a encouragé les Vietnamiens d’outre-mer à continuer de valoriser les traditions, de se soutenir mutuellement dans leur développement et de servir de pont entre le Vietnam et leur pays d’accueil. Les dirigeants des pays ont affirmé qu’ils continueraient à accorder de l’attention et du soutien à la communauté vietnamienne résidant sur leur territoire.

On peut dire que les visites officielles du Premier ministre en Pologne, en République tchèque ainsi que ses activités bilatérales en Suisse ont été couronnées de succès sur tous les plans, a souligné la vice-ministre des Affaires étrangères.

S’agissant de la participation du Premier ministre à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM ou WEF en anglais) à Davos, en Suisse, Nguyên Minh Hang a indiqué qu’en un peu plus de 30 heures à Davos, Pham Minh Chinh avait eu de nombreuses activités multilatérales et bilatérales et que cette mission avait été un succès sur plusieurs aspects.

Premièrement, le Premier ministre, les dirigeants de nombreux ministères, secteurs et localités, ont prononcé des discours et mené des dialogues avec plusieurs grandes entreprises leaders lors de cinq séminaires couvrant des domaines stratégiques tels que les technologies de pointe, l'intelligence artificielle, la pharmacie, les infrastructures intelligentes, l'énergie verte et les centres financiers. La communauté des entreprises a affirmé sa volonté d’élargir la coopération et d’investir dans les secteurs prioritaires du Vietnam, exprimant son souhait d’accompagner le pays dans la réalisation de ses objectifs stratégiques de développement, notamment la mise en œuvre de la Résolution 57 sur les percées dans le développement des sciences et des technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale. Les entreprises ont particulièrement manifesté un grand intérêt et se sont engagées à collaborer avec le Vietnam dans le développement des centres financiers à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.

Deuxièmement, les discours et échanges du Premier ministre ont laissé une forte impression sur l’aspiration, la vision et la détermination du Vietnam à se développer, illustrées par les "trois préparations" pour accueillir l’ère de l’intelligence. Il s’agit de la préparation institutionnelle qui consiste en l’établissement d’un cadre juridique favorable aux entreprises scientifiques et technologiques, à l’entrepreneuriat et à l’innovation, de la préparation des ressources, en particulier des ressources humaines de haute qualité, et de la préparation des infrastructures, notamment les infrastructures essentielles au service de la transformation numérique.

Troisièmement, le voyage d'affaires du Premier ministre a continué d'affirmer la position internationale du Vietnam. Lors de cette réunion, il a assisté et pris la parole à quatre séances de discussion, dont trois spécialement conçues par le FEM pour le Vietnam. La séance de dialogue spéciale avec le FEM sur le thème "Percée vers l'avenir : vision du Vietnam en matière d'innovation et de rôle mondial", exclusivement pour le Premier ministre, lui a permis de partager des histoires sur les aspirations, les visions et les orientations stratégiques de développement du Vietnam ainsi que des suggestions pour la promotion de la coopération internationale à l’ère de l’intelligence. Il s'agissait de l'une des activités réservées aux très rares dirigeants évalués par le FEM comme inspirants et influents parmi plus de 50 Présidents/Premiers ministres participant à la réunion.

Enfin, le Premier ministre et les membres de sa délégation ont eu des dizaines de rencontres avec des partenaires, promouvant la coopération commerciale et d'investissement avec d'autres pays et renforçant la coopération avec des organisations internationales dans des domaines tels que le commerce, la santé, la propriété intellectuelle, l'agriculture, les énergies renouvelables...

La participation du Premier ministre aux activités de Davos a envoyé des messages importants à la communauté internationale, notamment le message sur la sincérité, la coopération, la solidarité internationale, le rôle du multilatéralisme dans la promotion du développement durable et inclusif et de la transformation pour s'adapter à l'ère de l’intelligence. En outre, le message sur l'humanité affirme que l'ère de l’intelligence doit être une ère de développement pour les gens, au service des gens, en prenant les gens au centre, en promouvant les initiatives de coopération pour les gens dans la nouvelle ère. Et enfin, c’est le message sur la responsabilité des pays et des entreprises dans l’écosystème mondial.

Les messages ci-dessus continueront d’être promus à travers une série d’activités dynamiques en matière de politique étrangère en 2025, notamment le Sommet P4G et la seizième session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED 16), mettent en avant l'image du Vietnam comme un partenaire fiable, dynamique, créatif, responsable et plein de potentiel, une nation prête à se hisser dans l'ère de son épanouissement national et de l'intelligence humaine, a conclu Nguyên Minh Hang.

