Première journée de travail de la réunion du Comité central du Parti

>> Le Comité central du Parti se réunit

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance plénière, le Comité central a convenu de laisser Trân Câm Tu, membre du Politburo, permanent du Secrétariat et président de la Commission centrale de contrôle, quitter ses fonctions de président de la Commission centrale de contrôle pour se concentrer sur l'exercice de ses fonctions en tant que permanent de Secrétariat.

Le Comité central a élu trois membres de la Commission centrale de contrôle pour le XIIIe mandat. Il s’agit de Nguyên Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du Parti, chef du Bureau du Comité central du Parti ; Nguyên Hông Linh, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Dông Nai ; Doan Anh Dung, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province de Binh Thuân. Nguyên Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la Commission centrale de contrôle, chef du Bureau du Comité central du Parti, a été élu président de la Commission centrale de contrôle.

Nguyên Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de contrôle, chef du Bureau du Comité central du Parti, a également été élu au poste de membre du Politburo du XIIIe mandat. Trân Luu Quang, membre du Comité central du Parti et chef de la Commission économique centrale, occupe désormais le poste de membre du Secrétariat du XIIIe mandat.

Le Comité central a accepté de laisser Duong Van An, membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc et ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Thuân, quitter son poste de membre du Comité central du Parti pour le XIIIe mandat.

Lors des séances de travail en groupes, les membres du Comité central du Parti ont travaillé sur un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de la résolution n°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du 12e Comité central du Parti sur un certain nombre de questions liées à la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, un rapport sur la direction du Politburo et du Secrétariat en 2024, le projet complémentaire sur le développement socio-économique en 2025 avec un objectif de croissance de 8% ou plus, le projet complémentaire du rapport d'évaluation quinquennal de la mise en œuvre de la stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021-2030, orientations et tâches pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030 avec l'objectif d'atteindre une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030 de manière continue au fil des ans.

