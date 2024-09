Un homme condamné à six ans de prison pour propagande contre l'État

>> Dix personnes condamnées pour avoir tenté de renverser l'administration populaire

>> Affaire de Viêt A : peines réduites en appel pour Nguyên Thanh Long et cinq autres accusés

Photo : Pixabay/CVN

Selon l'acte d'accusation, Hoàng Tùng Thiên, né en 1978 dans le quartier de Phuong Canh, arrondissement de Nam Tu Liêm, a utilisé son compte Facebook pour publier des informations diffamant plusieurs organisations et individus, et ce depuis avril 2023. Ses écrits ont reçu de nombreux likes et commentaires négatifs.

En octobre de l'année dernière, Hoàng Tùng Thiên a créé deux sites Web, à savoir "Uoc mo Viêt" et "Dang doan.org", pour publier ses écrits et ses points de vue sur le pluralisme politique et le mécanisme multipartite. Il a également incité d'autres personnes à rejoindre son groupe, qui devait se développer en deux étapes, la première pour développer le mouvement de liberté d'expression, la seconde pour créer le parti Lac Hông. Jusqu'à présent, personne n'a rejoint son groupe.

L'Agence de sécurité d'enquête du Département de la sécurité publique de Hanoï a saisi 78 écrits de Hoàng Tùng Thiên, 33 documents sur "Dang doan.org" et plus de 200 pages de documents imprimés. Le Département municipal de l'information et de la communication a déclaré que les documents de Hoàng Tùng Thiên déformaient et diffamaient des organisations et des individus, et diffusaient de la propagande de la guerre psychologique, provoquant une inquiétude dans l'opinion publique.

À l'agence d'enquête et au procès, Hoàng Tùng Thiên a admis avoir créé et publié ces documents nuisibles.

VNA/CVN