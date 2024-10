Un homme condamné à 12 ans de prison pour propagande contre l'État

Le 30 octobre, le Tribunal populaire de la ville de Hanoï a ouvert le procès en première instance de Duong Van Thai et ses complices pour "fabrication, stockage, diffusion ou propagande d'informations, de documents et d'objets contre l'État de la République socialiste du Vietnam".

Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits et exprimé leur souhait de bénéficier de la clémence. Duong Van Thai a été condamné à 12 ans de prison et 3 ans de probation et les autres accusés ont reçu des peines allant de 30 mois à 5 ans et 6 mois de prison.

VNA/CVN