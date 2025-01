La presse suisse salue le nouveau partenariat avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le site Nau.ch a relayé un article de l'Agence de presse Keystone SDA intitulé "La Suisse et le Vietnam veulent intensifier le dialogue", dans lequel les représentants des ministères des Affaires étrangères des deux pays ont signé une déclaration d'intention visant à organiser des dialogues réguliers, lors de leur rencontre en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos. Plus précisément, une entrevue entre la présidente suisse Karin Keller-Sutter et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a abouti à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.

L'auteur cite également le secrétaire d'État au Département fédéral des affaires étrangères, Alexandre Fasel, qui a déclaré que ce protocole établit un cadre pour des consultations politiques régulières sur des questions bilatérales et multilatérales dans les domaines de la diplomatie, de l'économie, de la culture, des droits de l'homme et du développement durable.

Selon lui, ce document réaffirme l'engagement de la Suisse de renforcer ses relations avec un "partenaire important" en Asie du Sud-Est.

Par ailleurs, le quotidien Blick, publié dans les régions germanophones de Suisse, a mis en avant les progrès positifs des relations Vietnam - Suisse dans divers domaines, notamment la politique et la diplomatie, le commerce et les investissements, la coopération au développement, la science et la technologie, ainsi que l'éducation et la formation.

Sur le réseau social X, la présidente Karin Keller-Sutter a également partagé des informations sur ses activités du 21 janvier, affirmant avoir passé une journée bilatérale efficace, marquée par des discussions enrichissantes. Elle a exprimé sa gratitude envers les dirigeants des pays et des organisations, dont le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

VNA/CVN