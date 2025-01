Le secrétaire général Tô Lâm remet l’Ordre Hô Chi Minh à un ancien dirigeant du Parti

Dinh Thê Huynh, ancien membre du Politburo et ancien permanent du Secrétariat du Parti du XII e mandat, s'est vu attribuer l'Ordre Hô Chi Minh. Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a remis cette distinction à Dinh Thê Huynh lors d'une cérémonie organisée le 23 janvier à Hanoï.

L'Ordre Hô Chi Minh, une distinction prestigieuse, témoigne de la reconnaissance du Parti, de l'État et du peuple pour les contributions exceptionnelles de Dinh Thê Huynh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, a affirmé Tô Lâm.

À l'occasion du Nouvel An lunaire, Tô Lâm a également adressé ses vœux de santé, de paix et de prospérité à Dinh Thê Huynh et à sa famille.

De son côté, Dinh Thê Huynh a exprimé son honneur de recevoir l'Ordre Hô Chi Minh et a remercié les antennes du Parti où il avait travaillé pour leur soutien indéfectible.

