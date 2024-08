Vietnam - Chine

Une grande marge de manœuvre pour promouvoir les investissements et la coopération commerciale

En 2023, les deux pays ont établi la communauté de destin Vietnam - Chine ayant une importance stratégique, qui continue à tracer une feuille de route pour le développement futur des liens bilatéraux.

C'est ce qu’a déclaré Shi Zhongjun, secrétaire général du Centre Chine - ASEAN, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), sur les relations de coopération entre les deux pays.

Il a estimé que la coopération entre la Chine et le Vietnam ces dernières années avait été très globale et étendue. En particulier dans les domaines économique et commercial, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine parmi les pays de l'ASEAN. Dans le même temps, de nombreuses entreprises chinoises ont investi ou envisagent d’investir et de faire des affaires au Vietnam.

De son côté, Xu Ningning, directeur exécutif du Conseil d'affaires Chine - ASEAN, a également estimé que, sous la direction des deux Partis, la coopération économique et commerciale entre les deux pays a apporté des avantages pratiques aux peuples des deux pays.

Le Vietnam et la Chine sont déterminés à renforcer la coopération et le développement économique entre les deux parties, contribuant ainsi à exploiter efficacement le potentiel et les forces des deux parties ainsi que de la région, aidant ainsi les deux pays à tirer le meilleur parti de leurs nombreux avantages qu'apportent les accords de libre-échange, a-t-il souligné.

Il a indiqué qu'il y avait encore beaucoup de marge pour promouvoir les investissements et le commerce bilatéral entre les deux parties. Les entreprises chinoises sont très optimistes quant au développement économique du Vietnam et aux nombreuses nouvelles opportunités commerciales.

Il a ajouté que les entreprises chinoises étaient très disposées à investir, à développer et à créer des entreprises au Vietnam. La partie vietnamienne a également attiré les entreprises chinoises grâce à une série de politiques préférentielles et de conditions favorables aux investissements des entreprises.

Augmenter les échanges commerciaux

Photo : VNA/CVN

La coopération en matière d'investissement entre les deux pays se développe rapidement, notamment les investissements des entreprises chinoises au Vietnam. En 2023, les investissements des entreprises chinoises au Vietnam ont augmenté de plus de 77% par rapport à l’année précédente, ce qui représente un taux de croissance très rapide.

Xu Ningning estime que dans les temps à venir, la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Vietnam continuera à se développer de manière efficace, approfondie et substantielle.

Le Vietnam continue à être le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et le cinquième partenaire commercial mondial de la Chine. La Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam, son plus grand marché d'importation et son deuxième marché d'exportation. La valeur d'échanges commerciaux bilatérux a atteint 171,9 milliards d'USD en 2023 et 112,6 milliards au cours des sept premiers mois de 2024. Les investissements directs de la Chine au Vietnam poursuivent leur tendance à la croissance rapide, atteignant 4,47 milliards d'USD en 2023 et 1,524 milliard au cours des sept premiers mois de 2024.

VNA/CVN