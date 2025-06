Le Vietnam renforce la protection de ses citoyens face au conflit israélo-iranien

Face à l'escalade du conflit Israël-Iran, le Vietnam coordonne étroitement ses efforts diplomatiques et sécuritaires pour suivre la situation, protéger ses citoyens et missions à l’étranger, et préparer d’éventuels plans d’évacuation dans les zones à risque.

Face à l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a rapidement coordonné ses efforts avec ceux de la Police, de la Défense et des agences diplomatiques vietnamiennes dans la région afin de suivre de près l'évolution de la situation, d'évaluer la situation, de garantir la sécurité des citoyens et des sièges diplomatiques, et d'élaborer des plans d'évacuation potentielle des zones touchées par le conflit.

Photo : AA/VNA/CVN

Selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le conflit entre Israël et l'Iran a éclaté le 13 juin et continue de connaître une évolution imprévisible, posant de graves risques pour la sécurité des civils, notamment des communautés vietnamiennes résidant dans ces deux pays. Le même jour, le ministère a émis son avertissement de voyage le plus strict, exhortant les citoyens vietnamiens à ne pas se rendre en Israël ou en Iran, et conseillant à ceux qui se trouvent déjà dans ces pays d'envisager rapidement des plans d'évacuation ou de relocalisation.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a exprimé sa sympathie et ses instructions aux ambassadeurs, au personnel des ambassades et aux citoyens vietnamiens résidant et travaillant actuellement en Israël et en Iran.

Au 13 juin, 37 ressortissants vietnamiens et quatre personnes d'origine vietnamienne vivaient en Iran, tandis qu'Israël accueillait plus de 700 citoyens vietnamiens et personnes d'origine vietnamienne, dont le personnel et les familles des agences de représentation du Vietnam.

Le 16 juin, l'ambassade du Vietnam en Iran, en coordination avec l'ambassade du Vietnam en Russie, a facilité le départ en toute sécurité de 18 ressortissants vietnamiens d'Iran vers l'Azerbaïdjan. Au 18 juin, 16 d'entre eux étaient rentrés sains et saufs au Vietnam. L'ambassade en Iran maintient ses opérations, la sécurité de son personnel étant assurée, et elle a maintenu des contacts réguliers avec les 11 citoyens restants, dont la plupart sont des résidents de longue durée.

Par ailleurs, l'ambassade du Vietnam en Israël a ouvert les inscriptions pour le rapatriement et prépare activement des plans d'évacuation détaillés. Elle se coordonnera avec les missions vietnamiennes dans les pays voisins et les autorités nationales pour une mise en œuvre immédiate si nécessaire.

En cas d'urgence, les citoyens vietnamiens peuvent contacter l'ambassade du Vietnam en Israël aux numéros : +972.555.025616 ou +972.527274248 ; l'ambassade du Vietnam en Iran au +989339658252 et au +98912057570 ; ou la hotline de protection des citoyens du ministère vietnamien des Affaires étrangères au +84 981848484.

VNA/CVN