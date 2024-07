Deuxième Festival du Vietnam organisé dans la province du Morbihan

Les 28 et 29 juin 2024, à Languidic, région du Morbihan, en France, a eu lieu l'événement "Festival du Vietnam" pour promouvoir la culture vietnamienne auprès de la communauté française et internationale. L'événement était organisé par la mairie de Languidic, en collaboration avec l'Association Art Space et l'Association Vietnam Bretagne Sud.

Étaient présents à l'événement "Festival du Vietnam", Laurent Duval, maire de la ville de Languidic et près de 1.000 Français amoureux et intéressés par la culture vietnamienne vivant à Languidic et dans des villes voisines telles que Lorient, Larmor-Plage, Kervignac, ou Queven.

Photo : Thu Trang/CVN

Durant ces deux journées, les Français ont eu l'occasion de participer à de nombreuses activités pour apprendre et découvrir la culture vietnamienne dans toutes ses couleurs et sa diversité, notamment grâce à des lectures de contes de fées vietnamiens racontés en vietnamien et en français à la bibliothèque centrale de la ville de Languidic.

Avec le désir de transmettre la beauté de la langue vietnamienne et des traditions culturelles du Vietnam à leurs amis internationaux, les membres du projet Toucher Arts ont choisi une histoire familière sur la fête du Têt, "Su tich banh chung va banh dày» (La légende du banh chung et du banh dày), narrée dans un théâtre de marionnettes permettant au jeune public enthousiaste de participer. Les enfants français et leurs familles étaient également ravis de répondre à des questions sur la culture vietnamienne, de recevoir des cadeaux et de découvrir les traditions et coutumes vietnamiennes.

Photo : Thu Trang/CVN

De nombreuses activités

L'ensemble du projet, du scénario à la traduction en passant par la création du théâtre de marionnettes, leur manipulation et la représentation ont été réalisés par de jeunes étudiants du monde entier, tous d'origine vietnamienne, qui ont également partagé leur culture dans le cadre d’ateliers d’apprentissage. Il a fallu trois mois à toute l'équipe pour préparer ce projet avant de rejoindre la France.

“Je viens de participer au spectacle de marionnettes de l'association Art Space racontant -La légende du banh chung et du banh dày- qui est en lien avec les traditions du Têt vietnamien. C'est un spectacle magnifique. Le jeune public s’est montré extrêmement attentif et enthousiaste. J'apprécie vraiment les efforts déployés pour créer le scénario, concevoir les marionnettes, les décors et la représentation pour le public. Nous garderons de très bons souvenirs de ce moment à la bibliothèque de Languidic", a partagé Isabelle Massot-Courtet, directrice de l’École de musique et de la médiathèque de Languidic.

Sur le thème des coutumes et traditions vietnamiennes, plus de 100 vietnamiens étudiants en France et ailleurs ainsi que leurs amis français ont porté l’ao dài (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) pour un magnifique défilé de présentation de fêtes telles que celles de la mi-automne et du nouvel an lunaire, entre autres, recréant des images uniques des symboles tels que les enveloppes d'argent porte-bonheur... Ce défilé organisé à grande échelle a reçu les suffrages de la communauté des Français vivant aux alentours.

Photo : Thu Trang/CVN

Une soirée de spectacles vivants intitulé "Hoa sac Viêt Nam" (Couleurs vietnamiennes) s’est déroulée le 28 juin. Il s’agissait de faire découvrir au public français la beauté de la musique et des arts vietnamiens. Des performances aux influences folkloriques mais aussi modernes ont été sélectionnées, offrant ainsi au public français une souffle d'air frais et une découverte originale de l'art vietnamien.

Le club d'arts martiaux traditionnels Minh Long Mordelles de la ville de Mordelles a participé à l'événement, avec un spectacle intitulé “Một vòng Việt Nam” (Un tour du Vietnam) combinant arts martiaux et musicaux.

Les artistes du Centre culturel vietnamien de Paris ont considérablement impressionné le public français avec une performance d'instruments de musique traditionnels en bambou.

Photo : Thu Trang/CVN

La créatrice Ella Phan a également présenté une collection d’ao dài intitulée "Dong chay" inspirée de périodes historiques, qui a suscité l’admiration du public français. En outre, des spectacles de danse folklorique et de danse contemporaine présentés par des étudiants vietnamiens et des enfants français ont contribué à faire découvrir la musique vietnamienne au plus grand nombre.

Un évènement rassemblant de jeunes vietnamiens du monde entier

Le Festival du Vietnam n'est pas seulement une opportunité de présenter la culture, le pays et le peuple vietnamiens, il est aussi l’occasion de rassembler en France la communauté vietnamienne des cinq continents pour promouvoir la culture de leur pays d'origine auprès de la communauté internationale.

Outre la communauté française amoureuse du Vietnam et les Vietnamiens d'outre-mer vivant dans de nombreuses villes voisines comme Lorient, Larmor Plage, Languidic, Nantes, Rennes, l'événement a également motivé la participation de 33 étudiants et étudiantes vietnamiens de 13 à 17 ans, du Canada, d'Angleterre, de France, d'Australie, du Japon et du Vietnam.

"En tant que maire de Languidic, j'ai passé une merveilleuse soirée avec de la musique, des arts martiaux, des danses et de la cuisine vietnamienne. Je trouve que c'est un événement extrêmement intéressant et unique car vous avez rassemblé des dizaines de jeunes Vietnamiens du monde entier pour venir ici et participer à l'organisation, au spectacle et à ces activités dynamiques", a déclaré le maire de Languidic, Laurent Duval. Et d’ajouter qu’il était très heureux d’accueillir la culture vietnamienne dans la région bretonne et qu’il avait hâte d’avoir un jour l’opportunité de partager la culture bretonne avec le peuple vietnamien.

Le Festival du Vietnam s'inscrit dans le cadre du projet international d'échange culturel et communautaire Toucher Arts, organisé par l'association Art Space.

Phuong Mai-Thu Trang/CVN