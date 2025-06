Une Vietnamienne figure sur la liste des 21 personnalités hongroises inspirantes

La D r .Phan Bich Thiên, Vietnamienne résidant en Hongrie, est la seule étrangère à figurer dans le livre inspirant "XXI e siècle - Mission de 21 femmes" qui présente 21 Hongroises qui ont apporté une contribution exceptionnelle dans tous les domaines : sciences, société, économie, art et sport.

Photo : VNA/CVN

Des anecdotes sur sa vie et ses motivations sont racontées à travers des entretiens avec l’écrivaine et journaliste Szabó Attila Zolta.

L’ouvrage présente, entre autres, Krizsán Edith, premier grand maître d’échecs hongrois de renommée mondiale ; Korok Fatima, athlète qui a établi le record du monde du plongeon le plus profond ; Csepregi Éva, célèbre chanteuse ; Szirmai Ágnes, premier professeur hongrois spécialisé en ORL et en système nerveux équilibré ; le directeur de la marque automobile Alfa Romeo ; et Gizella, médaillée paralympique de 107 ans.

Dans ce livre, Phan Bich Thiên est décrite comme un exemple parfait du lien entre le Vietnam et la Hongrie, l’Asie et l’Europe, et des efforts constants déployés pour promouvoir la culture vietnamienne au sein de la société hongroise.

Lors du lancement de l’ouvrage à la mi-septembre, le chargé d’affaires du Vietnam à Budapest, Lê Trong Hà, a déclaré que cela témoignait de l’intégration réussie de la professeure Phan Bich Thiên en particulier et de la communauté vietnamienne en Hongrie en général.

De son côté, Phan Bich Thiên a exprimé son honneur de figurer dans la liste des femmes hongroises inspirantes qui ont contribué par leurs efforts, leur intelligence et leur dévouement au développement de la société.

