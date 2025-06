Tensions Israël - Iran : 18 ressortissants vietnamiens évacués d’Iran

L’ambassadeur du Vietnam en Iran Nguyên Luong Ngoc a annoncé mardi 17 juin (heure locale) que l’ambassade avait mis en œuvre des mesures de protection consulaire. Ainsi, 18 ressortissants vietnamiens vivant et travaillant en Iran ont été évacués vers un pays tiers, dans le contexte de l’escalade continue du conflit entre Israël et l’Iran.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

D’après l’ambassadeur, les 18 citoyens vietnamiens ont quitté l’Iran pour un autre pays. Il reste actuellement 20 citoyens vietnamiens en Iran, dont le personnel de l’ambassade. Tous sont en sécurité, leur état psychologique est stable et ils maintiennent des contacts réguliers avec l’ambassade.

La communauté vietnamienne en Iran compte au total 38 personnes, y compris le personnel de l’ambassade, les résidents vietnamiens ainsi que quelques personnes en séjour de courte durée. L’ambassade leur rappelle régulièrement de faire preuve de vigilance, d’éviter les lieux de rassemblement, de respecter strictement les consignes de sécurité des autorités locales et de rester en contact étroit avec l’ambassade. En cas d’urgence, l’ambassade invite les citoyens vietnamiens à appeler les numéros d’urgence suivants : +98 933 965 82 52 ou +98 991 205 75 70.

Les tensions entre Israël et l’Iran en sont à leur cinquième jour et continuent de s’aggraver dangereusement depuis l’attaque préventive menée par Israël dans la nuit du 13 juin contre des cibles à Téhéran et dans plusieurs provinces iraniennes. De nombreux pays envisagent actuellement l’évacuation de leurs ressortissants d’Iran et d’Israël.

VNA/CVN