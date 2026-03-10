" />

International / Politique
Iran : les Gardiens de la Révolution affirment qu'ils "décideront de la fin de la guerre"

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé lundi 9 mars qu'ils "décideront de la fin de la guerre", en réponse à Donald Trump qui avait déclaré que la frappe contre l'Iran allait "se terminer bientôt".

Mojtaba Khamenei (droite), fils de l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. 
Photo : Agence Anadolu/VNA/CVN

"C'est nous qui déciderons de la fin de la guerre", a déclaré le porte-parole des Gardiens dans un communiqué publié par plusieurs médias iraniens.

"L'équation et le futur statut de la région est désormais entre les mains de nos forces armées. Les forces américaines ne mettront pas fin à la guerre", a ajouté le porte-parole.

AFP/VNA/CVN

