Lyon : le sortant écologiste Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas au coude-à-coude en tête

À Lyon, le maire écologiste Grégory Doucet et l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas sont au coude-à-coude en tête du premier tour des élections municipales, selon plusieurs estimations parues dimanche 15 mars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio, les deux candidats sont à égalité avec 37,5% des voix, devant l'Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi, qui flirte avec la barre de qualification au second tour (9,7%).

Selon une autre estimation d'Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat-LCP, Grégory Doucet est en tête à 37,3% devant Jean-Michel Aulas (35,4%) et Mme Belouassa-Cherifi (10,9%).

La candidate LFI a immédiatement fait savoir qu'elle était prête à discuter d'une "fusion technique" de sa liste avec celle de Grégory Doucet "pour garder (la) ville à gauche".

Pendant des mois, les sondages ont donné le maire et sa coalition de gauche hors LFI devancés d'au moins dix points par Jean-Michel Aulas, candidat sans étiquette soutenu par la droite et le centre.

Cet écart s'était resserré à l'approche du scrutin, notamment après un débat télévisé le 24 février, dans lequel Jean-Michel Aulas avait été mis en difficulté par ses rivaux. Une enquête publiée vendredi 13 mars ne donnait plus qu'une avance de quatre points au chef d'entreprise de 76 ans sur l'ancien humanitaire de 52 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

"LA REMONTADA de Grégory Doucet à Lyon est HISTORIQUE Et ce n'est pas un spécialiste du foot comme Jean-Michel Aulas qui vous dira le contraire", a écrit sur X la patronne des Écologistes Marine Tondelier.

"Les écologistes sont fait d'un bois qui ne se désarme pas et qui va jusqu'au bout du combat", a-t-elle ajouté sur LCI.

Au premier tour en 2020, Grégory Doucet était arrivé en tête avec 28% des suffrages seulement, face à des rivaux dispersés entre LR et héritiers de l'ancien maire macroniste Gérard Collomb, et l'avait emporté au second à la faveur d'une triangulaire.

Il avait annoncé dès 2023 vouloir briguer un second mandat à la tête de la 3e ville de France, au demi-million d'habitants, où il a mené une politique de végétalisation, de piétonisation du centre-ville et de développement des pistes cyclables, en lien avec la métropole gouvernée elle aussi par des écologistes.

L'entrée en lice en septembre de Jean-Michel Aulas, qui garde à Lyon une forte popularité héritée de ses 36 années à la tête de l'OL, avait soudé une opposition toujours divisée : LR, Horizons, Renaissance, le Modem, l'UDI et même le parti animaliste avaient rallié sa campagne.

Grégory Doucet a de son côté fait alliance dès le premier tour avec les socialistes et Place publique, notamment. Mais LFI a présenté, comme dans de nombreuses villes, sa propre liste.

AFP/VNA/CVN



