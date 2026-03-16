Premier mort et six blessés dans l'armée française dans le conflit au Moyen-Orient

Un militaire français a été tué et six blessés jeudi soir 15 mars dans une attaque de drone au Kurdistan irakien, les premières pertes au sein d'une armée française qui adopte une "posture défensive" face à la tension au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak", a annoncé dans la nuit le président Emmanuel Macron sur X.

Il a été tué dans une "attaque de drone" et six autres militaires ont été blessés et hospitalisés, selon le ministère des Armées, selon lequel "leur rapatriement en France se met en place".

Déployé en Irak depuis fin janvier, Arnaud Frion, un commando montagne de 42 ans, avait été déployé à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, notamment au Tchad, en Afghanistan et à plusieurs reprises au Mali, selon l'armée de Terre.

AFP/VNA/CVN