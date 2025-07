Une formation pour les jeunes dirigeants du Laos, du Vietnam et du Cambodge

Une formation spécialisée destinée aux jeunes dirigeants des provinces frontalières du Laos, du Vietnam et du Cambodge a officiellement ouvert ses portes à Vientiane le 8 juillet. Elle vise à renforcer l'amitié et la coopération entre les trois pays.

Étaient présents à la cérémonie d'ouverture Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique et chef de la Commission d'organisation du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), des représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos et un grand nombre de jeunes responsables des provinces frontalières des trois pays.

Dans son discours d'ouverture, Sisay Leudetmounsone a souligné l'importance de cette formation, la décrivant comme une activité de suivi visant à concrétiser les résultats d'une récente réunion des principaux dirigeants du PRPL, du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti du peuple cambodgien (PPC). Elle a souligné que le programme contribuait concrètement au développement de chaque Parti et de chaque pays, tout en renforçant la profonde confiance mutuelle et l'amitié traditionnelle entre le Laos, le Vietnam et le Cambodge.

La responsable a également réaffirmé que les relations de longue date entre les trois nations constituent un précieux héritage, forgé lors de leur lutte commune pour l'indépendance nationale et aujourd'hui renforcé par leurs efforts continus pour le développement national.

Dispensé du 8 au 15 juillet, ce cours offre aux jeunes dirigeants une plateforme d'échange d'expériences en matière de développement socio-économique et de discussion sur des questions théoriques et pratiques d'intérêt commun aux trois Partis.

La formation aborde divers sujets, notamment le rôle du PPRL sur la scène internationale, les relations traditionnelles entre le Laos, le Vietnam et le Cambodge, la construction et la préservation de frontières pacifiques, amicales et coopératives, ainsi que les stratégies de coopération économique, commerciale, touristique et culturelle dans le contexte de l'intégration régionale et mondiale. Elle examine également la stratégie de développement socio-économique du Laos à l'ère de l'intégration.

Dans le cadre de ce programme, les participants échangeront avec des dirigeants et des experts de haut rang du Laos sur des questions clés, notamment les liens historiques et politiques entre les trois pays et leurs efforts pour renforcer la coopération dans divers secteurs, notamment la sécurité aux frontières.

Ils participeront également à des visites de sites historiques et d'importantes installations de production à Vientiane, capitale et dans sa province, afin d'acquérir une compréhension concrète des défis et des opportunités auxquels chaque pays est confronté dans le contexte actuel.

