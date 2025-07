Le Vietnam partage ses avancées en matière de promotion des droits civils et politiques

Une délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre de la Justice, Nguyên Thanh Tinh, et composée de représentants des ministères et agences concernés, a participé les 7 et 8 juillet, à Genève, au quatrième rapport national du Vietnam sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), organisée par le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Le PIDCP, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1966 et entré en vigueur en 1976, est l'un des traités internationaux les plus importants en matière de droits de l'homme, couvrant un large éventail de droits civils et politiques des individus.

Photo : VNA/CVN

Depuis son adhésion au PIDCP le 24 septembre 1982, le Vietnam a accompli d’importants progrès dans la protection et la promotion des droits de l’homme et des droits civils. En mars 2023, le pays a soumis son quatrième rapport national, suivi, en fin d’année dernière, par la transmission des réponses aux préoccupations exprimées par la Commission des droits de l’homme.

Conformément à ses obligations en matière de rapports au titre de l'article 40 du PIDCP, le Vietnam a soumis son quatrième rapport national en mars 2023, suivi de ses réponses à la liste de questions du comité fin 2024. Ces rapports ont été préparés conformément aux directives des Nations unies et à la suite de vastes consultations avec les parties prenantes concernées. Ils ont souligné les progrès considérables réalisés par le Vietnam en matière de droits civils et politiques depuis son troisième rapport en 2019, réaffirmant ainsi l'engagement du pays à respecter ses obligations internationales.

Photo : VNA/CVN

Avec une approche centrée sur l'humain pour le renouveau et le développement nationaux, le Vietnam a continué d'affiner son cadre juridique et ses politiques en matière de droits humains depuis 2019, obtenant des améliorations notables en matière d'accès à la justice, d'égalité devant la loi, de droit à la vie, de soins de santé, d'éducation, de sécurité sociale, de liberté de religion et de conviction, de liberté de la presse et d'internet, et d'égalité des sexes. Le classement du Vietnam selon l'Indice de développement humain (IDH) et l'Indice d'égalité des sexes (IEG), évalués par les agences des Nations unies, n'a cessé de progresser.

Le gouvernement a mis en place de nombreuses politiques et mesures pour protéger la santé de la population, développer l'économie et la société pendant et après la pandémie de COVID-19, promouvoir activement la transition vers une économie verte, numérique et circulaire, et mettre en œuvre les engagements du Vietnam au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

La participation active du Vietnam à cette session témoigne de sa volonté de respecter ses engagements internationaux en matière de droits humains. Le dialogue lors de cette session permet également au Comité des droits de l'homme et aux pays d'avoir une vision globale de l'évolution rapide et globale de la protection et de la promotion des droits civils et politiques depuis la soumission du troisième rapport du Vietnam en 2019. Concernant certaines opinions fondées sur des sources non vérifiées de certaines organisations et personnes concernant la mise en œuvre du PIDCP au Vietnam, la délégation vietnamienne a répondu, fourni des informations authentiques et insisté sur les principes de dialogue, de coopération et de respect des différences.

VNA/CVN