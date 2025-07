L'ambassadeur des États-Unis souligne les piliers de la coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a présenté les piliers de la coopération américano-vietnamienne lors d'une rencontre avec la presse à Hanoï le 8 juillet, à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (12 juillet 1995-2025).

Principaux piliers de la coopération

Le diplomate a mis en avant les nombreux piliers de la coopération entre les deux pays. Sur le plan économique, le Vietnam est actuellement le huitième partenaire commercial des États-Unis, et les États-Unis sont leur premier marché d'accueil. Le Sommet d'investissement SelectUSA 2025 a accueilli plus de 100 investisseurs vietnamiens, soit la plus importante délégation vietnamienne à ce jour.

Dans le domaine de l'éducation, il a indiqué que le Vietnam est la sixième source d'étudiants étrangers aux États-Unis, avec environ 30.000 étudiants. Si l'on inclut les formations de courte durée, ce chiffre s'élève à environ 300.000. Par ailleurs, une délégation de 21 universités américaines s'est rendue au Vietnam en avril dernier. 20 d'entre elles discutent activement de mesures visant à accroître les échanges étudiants et universitaires.

Le programme Fulbright américain, incluant l'Université Fulbright Vietnam, demeure une initiative phare soutenue par les deux gouvernements.

Selon l'ambassadeur, les États-Unis s'engagent à soutenir le Vietnam dans son initiative visant à faire de l'anglais la deuxième langue à l'école, considérant qu'il s'agit d'une étape cruciale ouvrant des perspectives dans les domaines des technologies de pointe et de l'éducation.

La coopération en matière de santé est devenue un autre pilier des relations bilatérales, à commencer par les efforts conjoints de lutte contre le VIH/sida dans le cadre du Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) en 2005, puis élargie à la lutte contre la tuberculose et le COVID-19.

Il a rappelé la fourniture par le Vietnam d'équipements de protection aux États-Unis en cas de besoin, suivie du don par les États-Unis de 44 millions de doses de vaccin Pfizer contre le COVID-19. L'ambassadeur a souligné que la coopération en matière de surveillance médicale constituerait un aspect important pour faire face aux futures pandémies.

Selon le diplomate, la défense constitue également un autre pilier important de la coopération. Par ailleurs, la déclaration conjointe sur le renforcement des relations entre le Vietnam et les États-Unis au niveau d'un partenariat stratégique global en septembre 2023 a mis l'accent sur la coopération dans les hautes technologies, notamment les semi-conducteurs. Les États-Unis soutiennent des universités telles que l'Université d'État de l'Arizona (ASU) dans leur collaboration avec des institutions vietnamiennes afin de développer l'enseignement des hautes technologies. Les universités Purdue et Portland State y participent également activement.

De plus, des entreprises américaines forment des travailleurs vietnamiens pour les usines de semi-conducteurs et les entreprises de conception de puces. L'objectif est d'aider le Vietnam à renforcer son rôle dans la chaîne de valeur mondiale des hautes technologies et à exploiter son potentiel pour devenir un pôle régional et mondial des semi-conducteurs, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Il a ajouté que des dirigeants de géants technologiques tels que Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) et des dirigeants de Qualcomm se sont rendus au Vietnam, témoignant de leur intérêt pour l'avenir des hautes technologies dans le pays. Il a ainsi exprimé la volonté des États-Unis de devenir un partenaire fiable du Vietnam dans cette aventure.

Il a souligné que les 30 dernières années ont permis de renforcer et d'approfondir la confiance et la compréhension mutuelles, et que les deux pays partagent de nombreux intérêts et objectifs communs dans des domaines allant de la santé à la cybersécurité et à la lutte contre la criminalité transnationale.

Pour une prospérité commune

Concernant le commerce, l'objectif des États-Unis est de maintenir une relation saine et équilibrée, bénéfique pour les deux pays et favorisant une prospérité partagée, a-t-il affirmé, et il a salué l'approche proactive du Vietnam en matière de droits de douane et de commerce.

Les conversations téléphoniques entre le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, et le président américain Donald Trump, ainsi que les activités des délégations de haut niveau des deux pays, ont montré que les relations bilatérales sont à leur meilleur. Washington respecte Hanoï et espère voir les relations bilatérales se développer encore davantage afin de continuer à bénéficier aux deux peuples, a-t-il souligné.

Il a partagé l'optimisme des chefs d'entreprise américains considérant le Vietnam comme un partenaire, un marché et un pôle industriel, notamment dans le secteur des hautes technologies.

Selon le diplomate, les récents efforts du Vietnam pour rationaliser les unités administratives et adopter un modèle d'administration locale à deux niveaux amélioreront les processus de prise de décision, d'approbation des projets et d'octroi de licences d'investissement.

L'accent mis par le Vietnam sur le renforcement de son secteur privé, le développement des industries de haute technologie et le développement des infrastructures numériques en fera un pôle d'attraction pour le commerce et l'investissement, a-t-il déclaré, espérant voir davantage d'entreprises vietnamiennes investir aux États-Unis.

Concernant les programmes de reconstruction post-guerre, l'ambassadeur a affirmé qu'ils se poursuivaient. Les programmes liés aux munitions non explosées, à la dioxine et à la recherche des soldats américains disparus ont été relancés. Certains programmes ont été transférés de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) au Département d'État ou au Département de la Défense, mais continuent d'être mis en œuvre avec le soutien indéfectible du Congrès américain.

En conclusion, Marc E. Knapper a exprimé sa ferme conviction quant à l'avenir d'une coopération et d'un développement renforcés entre les deux pays.

VNA/CVN