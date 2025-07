Maintien de la paix, échanges frontaliers, formation : la défense vietnamienne fait le bilan

Le ministère de la Défense a organisé, le 7 juillet, une conférence en présentiel et en ligne afin de dresser le bilan de l’intégration internationale et des affaires étrangères de défense au premier semestre 2025, et de définir les orientations pour le second semestre.

Photo : qdnd.vn

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a salué les efforts des organes et unités militaires dans la mise en œuvre active, flexible et efficace des missions de coopération internationale en matière de défense.

Pour le second semestre, il a appelé à poursuivre l’application rigoureuse des directives du Parti et de l’État, à renforcer la coopération concrète, et surtout à bien préparer les activités de diplomatie de défense dans le cadre du 80e anniversaire de la Fête nationale.

Entre janvier et juin, le Vietnam a consolidé ses relations bilatérales de défense, en particulier avec ses pays voisins et ses partenaires clés. Le pays a maintenu un équilibre stratégique dans ses relations extérieures, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité régionale, tout en renforçant ses propres capacités de défense.

Sur le plan multilatéral, la diplomatie de défense vietnamienne a joué un rôle essentiel en favorisant un climat de confiance et en obtenant un soutien international, ainsi qu'une coopération accrue dans divers domaines. Les activités de coopération transfrontalière ont produit des résultats notables, comme en témoignent le 9e échange d'amitié en matière de défense frontalière entre le Vietnam et la Chine, et le 4e échange entre jeunes officiers des forces de protection des frontières du Vietnam et du Laos.

La participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations unies s'est poursuivie activement, avec le déploiement de l'unité du génie n°4 et du 7e hôpital de campagne de niveau 2. D'autres domaines de coopération, tels que la résolution des conséquences de la guerre, la formation, la recherche scientifique et la coopération interarmées, ont également été promus de manière efficace.

VNA/CVN