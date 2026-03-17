Phu Tho : la culture Muong à l’honneur lors de la Fête des rois Hung 2026

Le 17 mars, le Comité populaire de la province de Phu Tho a organisé une conférence sur les préparatifs de la Fête des temples des rois Hùng 2026. Cette édition se distinguera par l’introduction, pour la première fois, de la culture traditionnelle de l’ethnie Muong au sein de l’espace festif.

>> La Fête des rois Hùng célébrée dans l’ensemble du pays

>> Le président Luong Cuong rend hommage aux rois Hùng

>> Reconstitution de la fête des Rois Hùng : promotion de la culture vietnamienne au Japon

Photo : VNA/CVN

La Commémoration des rois fondateurs - Fête des temples des rois Hùng et la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre des Ancêtres se dérouleront du 17 au 26 avril sur le site historique des temples des rois Hùng et dans les communes et quartiers environnants.

La partie rituelle comprendra les cérémonies traditionnelles : offrandes d’encens en mémoire des rois Hùng par les localités de la province ; cérémonie en hommage à Lac Long Quân et Âu Co - couple légendaire à l’origine du peuple vietnamien ; processions de palanquins des communes et quartiers de la zone des temples Hùng ; cérémonie principale de la Commémoration des rois Hùng et offrande florale devant le bas-relief "Hô Chi Minh s’adressant aux cadres et soldats de la Division des pionniers".

Photo : VNA/CVN

Parallèlement aux rites, de nombreuses activités culturelles seront organisées : spectacle artistique d’ouverture, campements culturels et espaces de promotion des produits, fêtes de rue, expositions, concours de confection de banh chung et de banh giay, feux d’artifice ainsi que circuits touristiques nocturnes aux Temples des rois Hùng.

Point marquant de l’édition 2026, les valeurs culturelles caractéristiques de l’ethnie Muong seront intégrées pour la première fois à l’espace festif, afin de valoriser les traditions anciennes de cette communauté. La reconstitution de rituels, les chants populaires, les sons de gongs et les pratiques culturelles typiques contribueront à enrichir le festival et à offrir aux visiteurs une meilleure compréhension de la vie spirituelle de ce groupe ethnique.

VNA/CVN