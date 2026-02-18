Les festivals du début d’année, une richesse culturelle du Nord du Vietnam

Après les journées du Têt passées en famille, de nombreuses personnes choisissent de partir en voyage à partir du troisième jour du premier mois du Nouvel An lunaire, les festivals du début du printemps constituant des destinations significatives pour les premiers jours de l’année.

>> Quang Ninh dynamise son tourisme grâce à une série de festivals montagnards uniques

>> Lai Châu préserve le patrimoine des festivals thaï et stimule le tourisme

Photo : TQ/CVN

À partir du troisième jour du Têt, habitants et visiteurs venus de toutes les régions peuvent découvrir, dans le Nord du Vietnam, une série de festivals typiques des différentes localités afin de voyager au printemps, de se recueillir et de mieux comprendre les belles traditions culturelles vietnamiennes.

La fête de Dông Da est un festival à Hanoï commémorant la victoire historique du roi Quang Trung, héros national dans la lutte contre les envahisseurs étrangers.

La fête de la Pagode des Parfums (Chùa Huong) est l’un des festivals les plus célèbres du Nord. Elle s’ouvre le sixième jour du premier mois lunaire et se prolonge jusqu’à la fin du troisième mois lunaire à Hanoï.

La fête en l’honneur de Tân Viên Son Thanh vise à préserver et à valoriser les valeurs spirituelles et culturelles liées au culte de Tân Viên Son Thanh. Selon le folklore vietnamien, Tân Viên Son Thanh est un saint qui symbolise les possibilités infinies et la lutte contre les catastrophes naturelles pour protéger les cultures et la vie des gens. Ce saint est l’un des quatre immortels de la croyance populaire vietnamienne.

Photo : CT/CVN

La fête de Tich Diên Doi Son, fête traditionnelle du labour rituel, se déroule du cinquième au septième jour du premier mois lunaire dans la province de Ninh Binh, afin de prier pour des conditions climatiques favorables et de bonnes récoltes.

La fête du temple de Giong, organisée à Hanoï, est une fête traditionnelle emblématique, reconnue par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité. Chaque année au printemps, avant la récolte du riz, les Vietnamiens honorent le héros mythique Thanh Giong, dieu et saint, qui aurait défendu le pays contre les ennemis étrangers ; il est vénéré en tant que protecteur des moissons, de la paix du pays et de la prospérité de la famille.

Le marché de Viêng est un marché unique, organisé une seule fois par an à partir de l’après-midi du septième jour du premier mois lunaire, à Ninh Binh, où l’on achète pour attirer la chance.

Photo : CTV/CVN

La fête de Yen Tu débute le dixième jour du premier mois lunaire et se poursuit jusqu’à la fin du troisième mois lunaire, attirant de nombreux visiteurs à Yên Tu, dans la province de Quang Ninh. Le mont Yên Tu est étroitement lié au nom du roi-moine Trân Nhân Tông (1258-1308), troisième roi de la dynastie Trân, qui a vaincu les envahisseurs mongols à deux reprises au cours de son règne de 15 ans, et a fondé la première école vietnamienne de bouddhisme appelée "Thiên Tông" ou Truc Lam Yên Tu Zen sur le mont Yên Tu, haute de 1.068 m. Yên Tu abrite des dizaines de pagodes, des centaines de tours et des milliers de reliques anciennes.

La fête de Lim, grande fête traditionnelle de la province de Bac Ninh, se tient officiellement le treizième jour du premier mois lunaire.

La cérémonie de l’ouverture du sceau du temple Trân, l’une des plus importantes fêtes du début de l’année, se déroule du onzième au seizième jour du premier mois lunaire au temple Trân, dans la province de Ninh Binh. Sous la dynastie des Trân, l'ouverture des sceaux était un rite marquant le début d'une nouvelle année de travail pour l'appareil administratif. Selon la légende, chaque année, les rois Trân tenaient une cérémonie d'ouverture des sceaux pour rendre hommage aux personnes ayant rendu service à la Patrie.

La fête de Bà Chua Kho (Reine du Trésor), organisée le quatorzième jour du premier mois lunaire au temple de Bà Chua Kho, dans la ville de Bac Ninh, attire de nombreux fidèles, en particulier des commerçants venus prier pour une année prospère.

Les festivals traditionnels du Nord du Vietnam, organisés au début de l’année, offrent aux habitants et aux visiteurs l’occasion de découvrir des valeurs culturelles originales et de renforcer leur attachement et leur fierté pour l’identité culturelle vietnamienne.

VNA/CVN