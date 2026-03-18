La cheffe d’orchestre de la cérémonie de clôture des JO se produira au Vietnam

La musicienne française Zahia Ziouani, la première cheffe d’orchestre à diriger La Marseillaise, lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, donnera deux concerts exceptionnels à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville dans les prochaines semaines.

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Ces concerts, organisés à l’invitation de l’Institut français du Vietnam, mettront en vedette l’Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO) et l’Orchestre symphonique d'opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO).

Photo : BTC/CVN

Figure emblématique de la scène musicale classique française et internationale, Zahia Ziouani est reconnue pour son style de direction délicat et empreint d’émotion. Elle marque de son énergie le grand répertoire, de Mozart à la musique contemporaine en passant par Saint-Saëns.

Fondatrice de l’Orchestre symphonique Divertimento, un ensemble où se croisent les genres, les origines et les classes sociales, reflet de l’engagement de Zahia pour une musique universelle et inclusive, elle œuvre depuis plus de 25 ans au service de la musique, afin de créer des liens, d’inspirer et de rassembler les communautés.

En 2024, après avoir porté la Flamme Olympique, elle dirige Divertimento au Stade de France lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Dans le cadre des Jeux paralympiques et pour le lancement de saison 24/25 de la Philharmonie de Paris, Zahia Ziouani présente le spectacle pluridisciplinaire Les Nouveaux Mondes réalisé par Divertimento et la Cie Kafig. Cette dernière création est saluée par la critique et remporte un grand succès auprès du public.

À Hanoi, Zahia Ziouani collaborera avec l’Orchestre symphonique national du Vietnam pour présenter un programme combinant l’élégance classique de Joseph Haydn à travers la Symphonie n°92 en sol majeur «L’Oxford», la délicate poésie sonore de Claude Debussy à travers la «Petite Suite», et la puissance dramatique de Georges Bizet à travers les Suites n°1 et n°2.

Dans le cadre de sa visite, elle animera des ateliers intensifs de direction d’orchestre à l’Académie nationale de musique du Vietnam et au Conservatoire de Hô Chi Minh-Ville, et rencontrera le public après les projections du film Divertimento.

Ces activités visent à créer des occasions de rencontre et d’échange entre artistes et spectateurs, afin de partager des idées et de faire découvrir la musique comme un langage vivant, universel et profondément captivant.

La représentation aura lieu le 11 avril à 20h00 à l’Académie nationale de musique du Vietnam, située au 77 rue Hào Nam, à Hanoï.

VNA/CVN