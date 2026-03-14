Reconstitution de la fête des Rois Hùng : promotion de la culture vietnamienne au Japon

La 9ᵉ édition du "Festival de la culture vietnamienne au Japon - Reconstitution de la fête des Rois Hùngé" se tiendra le 19 avril 2026 à Osaka. L’événement vise à promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes, à renforcer les liens de la diaspora avec ses racines et à contribuer à l’amitié ainsi qu’aux échanges culturels entre le Vietnam et le Japon.

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Photo : VNA/CVN

Une rencontre avec la presse consacrée à la 9ᵉ édition du "Festival de la culture vietnamienne au Japon - Reconstitution de la fête des Rois Hùng" s’est tenue le 14 mars au siège du Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer à Hanoï.

L’événement était organisé par l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai (Japon) en coordination avec l’Association de liaison avec les Vietnamiens résidant à l’étranger, sous le patronage du consulat général du Vietnam à Osaka.

Lors de la rencontre, Nguyên Phu Binh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et président de l’Association de liaison avec les Vietnamiens résidant à l’étranger, a indiqué qu’après plusieurs années d’organisation, le Festival de la culture vietnamienne au Japon est devenu un événement communautaire majeur dans la région du Kansai, attirant l’attention de la diaspora vietnamienne, des amis internationaux et du public local.

Selon lui, ce festival constitue non seulement une occasion pour les Vietnamiens vivant à l’étranger de se tourner vers leurs racines, mais aussi un pont important de diplomatie culturelle et de diplomatie populaire, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon.

Pour sa part, Pham Thi Kim Hoa, vice-présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer, a souligné que la préservation de la langue et de l’identité culturelle vietnamiennes est une valeur profondément ancrée au sein de la diaspora. La reconstitution de la fête des Rois Hùng à l’étranger constitue, selon elle, une initiative symbolique permettant de renforcer les liens entre les Vietnamiens à travers le monde.

Photo : Nhât Anh/VNA/CVN

De son côté, Lê Thi Thuong, vice-présidente de l’Union des associations vietnamiennes au Japon et présidente de l’Association des Vietnamiens du Kansai, a déclaré que l’organisation de cet événement au Japon témoignait de l’attachement profond de la communauté vietnamienne expatriée à sa Patrie et illustrait la vitalité de la culture vietnamienne dans un contexte d’intégration internationale.

La 9ᵉ édition du festival se tiendra le 19 avril 2026 au parc Ikuno, dans la ville d’Osaka. Le programme mettra à l’honneur la cérémonie de commémoration des Rois Hùng, avec une offrande d’encens organisée dans le respect des traditions vietnamiennes, reflétant l’esprit de reconnaissance envers les ancêtres.

Outre la partie cérémonielle, le festival proposera de nombreuses activités culturelles, dont des spectacles artistiques traditionnels, des présentations de costumes des différentes ethnies vietnamiennes, des danses du lion et du dragon, ainsi que diverses expériences culturelles ouvertes au public.

Près de 50 stands de gastronomie et de produits d’entreprises vietnamiennes ont permis de promouvoir la cuisine vietnamienne et de présenter des produits et marques auprès de la communauté vietnamienne au Japon et du public local. L’événement visait ainsi à renforcer les échanges entre les peuples, à promouvoir l’image du Vietnam et à consolider les liens d’amitié entre les deux pays.

Selon les organisateurs, ces activités revêtent une signification particulière pour les jeunes Vietnamiens nés et ayant grandi à l’étranger, en leur permettant de mieux comprendre l’histoire et la culture de leur pays d’origine et de nourrir leur fierté d’être Vietnamiens.

VNA/CVN