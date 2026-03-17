La "chaleur" du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang 2026

La ville de Dà Nang (Centre) a officiellement annoncé l’organisation du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang - DIFF 2026, placé sous le thème "Dà Nang - United Horizons". L'événement très attendu réunira dix équipes internationales de feux d’artifice, dont quatre participeront pour la première fois, promettant d’illuminer les rives du fleuve Hàn durant la saison estivale.

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Photo : VNA/CVN

Selon le comité d’organisation, le DIFF 2026 se distinguera par l’ampleur de sa compétition, avec la participation de dix équipes venues de neuf pays et territoires : Vietnam, Chine, Italie, Allemagne, Portugal, France, Japon, Macao (Chine) et Australie. La présence de quatre nouvelles équipes devrait apporter des styles de spectacle inédits et enrichir davantage l’identité artistique du festival.

Les deux représentants vietnamiens - l’équipe de feux d’artifice de Dà Nang et Z121 Vina Pyrotech - seront également au rendez-vous, jouant un rôle de passerelle entre l’identité locale et les différentes écoles internationales de pyrotechnie. La combinaison entre équipes expérimentées et nouveaux participants devrait offrir une compétition riche en surprises et en émotions.

Le DIFF 2026 est conçu comme un événement culturel et touristique d’envergure internationale, destiné à renforcer l’image de Dà Nang en tant que destination majeure d’événements et de festivals dans la région. L’événement vise également à stimuler la demande touristique et les activités de services pendant la haute saison estivale.

Le festival revêt par ailleurs une signification particulière, s’inscrivant dans la nouvelle phase de développement de la ville après l’élargissement de son espace urbain et le renforcement de sa connectivité régionale. Les experts estiment notamment que la participation de deux grandes puissances de la pyrotechnie - Macao (Chine) et le Japon - contribuera à accroître la compétitivité de la compétition.

Selon le programme, le DIFF 2026 comprendra six soirées de compétition, chacune associée à un thème spécifique, tout en s’inscrivant dans un récit cohérent retraçant le développement de Dà Nang. Le festival se déroulera du 30 mai au 11 juillet dans la zone du port du fleuve Hàn.

La soirée d’ouverture, consacrée au thème "Nature", aura lieu le 30 mai et opposera l’équipe hôte de Dà Nang à l’équipe chinoise. La deuxième soirée (6 juin), sur le thème "Patrimoine", verra s’affronter la France et l’équipe vietnamienne Z121 Vina Pyrotech. La troisième soirée (13 juin), dédiée à la "Culture", réunira le Japon - nouvel arrivant - et l’Italie, habituée du festival.

La quatrième soirée (20 juin), sur le thème "Créativité", opposera l’Allemagne à Macao (Chine), tandis que la cinquième soirée (27 juin), consacrée à la "Vision", mettra en compétition l’Australie et le Portugal. La grande finale se tiendra le 11 juillet.

Selon Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire municipal de Dà Nang et cheffe du comité d’organisation du DIFF 2026, la ville a défini une stratégie claire visant à faire du festival un pilier de l’écosystème des événements touristiques, commerciaux et de divertissement. Au-delà d’un simple spectacle de feux d’artifice, le DIFF joue un rôle central dans la connexion d’une série d’événements satellites afin de dynamiser l’économie nocturne et le tourisme MICE.

Concerts de grande envergure, spectacles artistiques, croisières, animations de rue et expériences gastronomiques nocturnes permettront d’allonger la durée de séjour des visiteurs et d’accroître leurs dépenses.

En 2025, le festival avait accueilli plus de 1,88 million de visiteurs, soit une hausse de 26% par rapport au DIFF 2024, dont près de 770.000 touristes internationaux. Les recettes issues de l’hébergement, de la restauration et des services touristiques avaient atteint environ 5.600 milliards de dôngs, presque le double de l’année précédente.

Pour 2026, Dà Nang vise à accueillir 19,1 millions de visiteurs, dont 8,7 millions de touristes étrangers et 10,4 millions de touristes nationaux, tout en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’expérience et le taux de retour des visiteurs.

Organisé par la ville de Dà Nang avec la participation active des entreprises, le DIFF 2026 constitue un événement phare pour renforcer la marque touristique de la ville sur la scène régionale et internationale, tout en laissant aux visiteurs des souvenirs mémorables et aux habitants un motif de fierté.

VNA/CVN