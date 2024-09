Une exposition sur l’application du Testament du Président Hô Chi Minh

L’événement, organisé par l’Association des éditeurs du Vietnam, s’inscrit dans le cadre des activités célébrant le 55e anniversaire de la réalisation du Testament du leader du peuple vietnamien et la Fête nationale du pays (2 septembre). L’exposition se déroule à la fois à la bibliothèque communautaire du café-librairie The Wiselands, située au 216/1 rue Diên Biên Phu, dans le 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, et en ligne sur la plate-forme Book365.vn.

L’exposition présente aux lecteurs près de 3.000 livres de nombreux auteurs sur la vie, la carrière et la pensée du Président Hô Chi Minh.

Certaines publications phares incluent la bibliothèque “Héritage de Hô Chi Minh” avec 62 livres ; ainsi que cinq œuvres certifiées “Trésors nationaux” : Đường kách mệnh (Chemin révolutionnaire), Nhật ký trong tù (Carnet de prison), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 1946 (Appel à la résistance nationale de 1946), Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước 1966 (Appel au peuple et aux soldats de 1966) et Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Testament du Président Hô Chi Minh).

Un document historique inestimable

À travers cette manifestation, l’Association des éditeurs du Vietnam souhaite contribuer à la promotion et à la diffusion des publications sur l’Oncle Hô, en encourageant le mouvement “Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh”, tout en développant une culture de la lecture au sein de la communauté.

Le Testament du Président Hô Chi Minh est un document historique inestimable qui cristallise la quintessence de sa moralité et de sa noblesse d’âme. Il renferme les principes fondamentaux de sa pensée et trace la voie du développement de la révolution vietnamienne, hier, aujourd’hui et pour l’avenir.

Le cérémonie d’ouverture de l’exposition fut également l’inauguration de la bibliothèque communautaire du café-librairie The Wiselands. Il s’agit d’un espace de bibliothèque gratuit, avec une collection initiale de près de 5.000 livres, nouvellement publiés et introduits directement par les éditeurs et les distributeurs, offrant aux lecteurs un accès facile à des ouvrages de qualité. Une particularité de ce réseau de cafés-librairies est la combinaison d’activités autour de l’amour des livres.

Des ouvrages présentés à l’exposition

