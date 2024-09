Concert du duo de Karlsruhe au Vietnam : de belles sonorités en perspective

Le duo musical allemand de Karlsruhe, fondé en 1999 et composé du violoncelliste Reinhard Armleder et de la pianiste Dagmar Hartmann, effectuera une tournée au Vietnam et proposera des master classes aux étudiants en musique.

>> À Sydney, "Viet Soul 2" emmène le public dans un voyage musical au Vietnam

>> La comédie musicale Shrek s’embarque dans un nouveau voyage au Vietnam

>> Un chef-d’œuvre littéraire vietnamien adapté en comédie musicale

Photo : DSQ/CVN

Le duo de Karlsruhe se produira à Hanoi et dans les provinces de Thua Thiên Huê et Binh Duong du 3 au 6 septembre, avec entrée gratuite à toutes les dates. Pour leur répertoire, les deux musiciens se concentrent sur la littérature classique-romantique et la musique du XXe siècle.

Les concerts auront lieu à l’Académie nationale de musique du Vietnam (VNAM) à Hanoi le 3 septembre, à l’Académie de musique de Huê le 5 septembre et à l’auditorium de l’Université Vietnam - Allemagne à Binh Duong le 6 septembre.

La tournée de concerts classiques plaira à un large public et comprendra des œuvres de Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, César Franck, Maurice Ravel et Manuel de Falla.

Toutes ces compositions seront bien connues des mélomanes, mais dans le cadre de leur ensemble, ils s’intéressent particulièrement à la redécouverte de compositeurs et d’œuvres moins connus, ainsi qu’à la musique de l’époque moderne.

En plus de leurs concerts, les musiciens donneront trois master classes aux étudiants de la VNAM le 4 septembre, contribuant ainsi de manière significative à la formation musicale des jeunes talents vietnamiens.

Le duo a remporté plusieurs concours internationaux en Italie et en France. Ils ont remporté le premier prix de divers concours internationaux tels que le Concours Lorenzo Perosi à Biella (1999), à Moncalieri (1999) et au Concours Racconigi (2001). En France, le duo de concerts de Karlsruhe est sorti vainqueur du Concours Pierre Lantier à Paris (2000) et du Concours U.A.F.M. à Chaville (2003).

L’attention qui a suivi ces succès a attiré l’attention des deux musiciens et leur a ouvert des engagements sur les scènes nationales et internationales, ouvrant la voie à des concerts dans le monde entier.

Plusieurs scènes du monde ont accueilli leur musique lors de tournées en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Sud, dans le Proche-Orient, en Asie ou dans le sud de l’Afrique. Ils ont donné des concerts dans plus de 70 pays du monde et ont été accueillis, entre autres, au Beethoven Music Society à Washington, à la Schubert Society de Londres, au festival du Château de Bourglinster (Luxembourg), au Festival Art November de Moscou, au Concert Séries Museum de Arte de São Paulo (Brésil), au Johannesburg International Mozart-Festival en Afrique du Sud, au Festival Friends of Jordan à Amman (Jordanie) ou encore à la Melbourne Music Society en Australie.

Cette année, le duo a entrepris des tournées de concerts en Belgique, aux Pays-Bas, au Kenya et en Ouganda, au Portugal, au Cap-Vert, à Malte et en Namibie, où ils ont interprété le Triple Concerto de Beethoven en tant que solistes avec l’Orchestre symphonique national de Namibie.

VNA/CVN