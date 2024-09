Hanoï

Découverte à pied des maisons communales de la capitale

Le Vieux Quartier de Hanoï est une destination de prédilection pour les touristes, notamment les étrangers. Ils aiment s’y promener à pied et admirer les maisons communales. Ces maisons présentent des valeurs culturelles, architecturales et religieuses importantes.

Le projet "L’histoire des maisons communales dans les rues" propose un tour à pied pour découvrir les maisons communales du Vieux Quartier. Dans le cadre de ce projet, des artistes créent des espaces artistiques au sein de ces maisons communales, harmonisant leurs œuvres avec l’histoire de ces lieux. À ce jour, sept maisons communales - Hà Vi, Tu Thi, Yên Thai, Nam Huong, Pha Truc Lâm, Trung Yên et Phuc Kiên - ont bénéficié de ce projet.

Dans le cadre historique des maisons communales, les œuvres artistiques et objets exposés racontent l’histoire de ces vestiges ainsi que l’originalité des métiers traditionnels vietnamiens. Par exemple, le métier de la médecine traditionnelle a été mis en valeur dans la maison communale de Phuc Kiên, située au 40 rue Lan Ông, dans le quartier de Hàng Bô, arrondissement de Hoàn Kiêm. La récente exposition a présenté des photos, des documents, des publicités sur les remèdes, des extraits d’articles sur les boutiques, ainsi que des outils artisanaux tels que des trancheuses manuelles et des broyeurs d’herbes médicinales.

Les images et documents exposés permettaient aux touristes de se faire une idée de la vie des habitants et de leurs activités professionnelles dans les boutiques de médecine traditionnelle de cette rue, il y a un siècle. "Je suis agréablement surpris par cette exposition, notamment dans un lieu qui commémore une part importante de la vie de Hanoï et qui est lié à la médecine traditionnelle vietnamienne", a souligné Alexandre Moisset, un visiteur français.

En admirant l’exposition à la maison communale de Phuc Kiên, Nguyên Van Hoa, propriétaire de la boutique Hoa Thanh Duong, a exprimé sa fierté pour le métier traditionnel de ses ancêtres. "Nous sommes très fiers de la médecine traditionnelle que les familles de la rue Lan Ông ont préservée de génération en génération. Dans cette rue, il y a des boutiques dont l’activité est maintenue depuis cinq, voire sept générations", a partagé M. Hoa. Il a apprécié également le soutien que le Parti et l’État ont accordé au développement de la médecine traditionnelle du pays. "Ce soutien favorise la combinaison entre la médecine traditionnelle et la médecine occidentale pour les soins des habitants", s'est-il-félicité.

"Les objets exposés offrent aux visiteurs une expérience multidimensionnelle de la rue Lan Ông, liée à un métier traditionnel. L’exposition est également considérée comme un cadeau pour les habitants locaux, offrant une rétrospective de leur rue il y a une centaine d’années", a expliqué l’artiste Nguyên Thê Son, curateur du projet "L’histoire des maisons communales dans les rues".

Créer une carte artistique de la capitale

Un autre espace significatif est l’exposition "La route de la soie", récemment organisée dans la maison communale de Yên Thai, située dans le quartier de Hàng Gai, arrondissement de Hoàn Kiêm. Les œuvres de jeunes artistes, utilisant des matériaux traditionnels des beaux-arts vietnamiens tels que la soie et le papier do (papier de rhamnoneuron), sont inspirées par l’histoire de Dame Y Lan (1044 - 1117), une jeune fille issue d’une famille élevant des vers à soie, devenue ensuite reine mère et qui a dirigé plus d’une fois les affaires de l’État. "Selon l’histoire, Dame Y Lan accordait toujours une grande attention à la vie des gens. C’est elle qui leur a enseigné comment cultiver des mûriers et élever des vers à soie", a expliqué Nguyên Manh Linh, président du Comité populaire du quartier de Hàng Gai, arrondissement de Hoàn Kiêm. "Inspirés par ce personnage, nous avons collaboré avec un groupe de jeunes artistes pour organiser l’exposition + La route de la soie +, qui présente aux visiteurs l’un des plus anciens métiers traditionnels du peuple vietnamien : le tissage", a-t-ajouté.

L’artiste Nguyên Thê Son, chef d’orchestre du projet "L’histoire des maisons communales dans les rues", met toujours l’accent sur la création d’un dialogue entre les œuvres et l’espace des vestiges historiques, marqués par le temps. "Les œuvres exposées ont été sélectionnées à travers des projets que notre groupe d’artistes a précédemment menés. J’espère que cette exposition complétera la série de projets déployés dans les maisons communales pour créer une carte artistique de la capitale", a-t-il exprimé.

Nguyên Thê Son espère que son projet s’étendra à de nombreuses autres maisons communales de la capitale. La combinaison entre les vestiges historiques et les espaces créatifs créera des circuits piétons intéressants, attirant davantage de visiteurs et contribuant à renforcer l’industrie culturelle de la capitale.

Il est important de noter qu’Hanoï a été la première localité du pays à adopter une résolution sur le développement de l'industrie culturelle, visant à augmenter la quantité et la qualité des produits et services culturels pour en faire une filière économique de premier plan.

