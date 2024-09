Trois créations en bronze de Dông Son reconnues trésors nationaux

Dans la liste des 29 nouveaux trésors nationaux de 2024 figurent trois créations de la culture de Dông Son. Il s’agit d’un tambour, d’une jarre et d’un vase, tous en bronze, datés entre le III e et le I er siècles avant J.-C.

>> Balade dans l’ancien village de Dông Son à Thanh Hoa

>> Culture de Dông Son : 100 ans déjà depuis la première découverte

Les reliques culturelles de Dông Son sont diverses et esthétiques. Parmi les créations en bronze, les tambours, vases et jarres sont les plus typiques.

Le tambour en bronze de Sao Vàng

Le tambour en bronze de Sao Vàng est daté du IIe siècle-Ier siècle avant J.-C. Son nom vient du lieu de sa découverte : le chef-lieu de Sao Vàng, district de Tho Xuân, province de Thanh Hoa (Centre). Actuellement exposé au Musée national d’histoire du Vietnam, il appartient au type Heger I tardif. Avec une hauteur de 86 cm et un diamètre de surface de 116 cm, il est considéré comme le plus grand tambour en bronze de Dông Son découvert au Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Comment parvenait-on à fabriquer des tambours de si grande taille et aux motifs complexes ? Le mystère demeure non résolu. Les motifs décoratifs sur le tambour en bronze de Sao Vàng présentent des similitudes avec ceux de Dông Son de la même période, reflétant de manière vivante la vie quotidienne des anciens Vietnamiens.

Sur la surface du tambour, on voit une étoile en relief à 12 rayons. Viennent ensuite les bords concentriques décorés de motifs en forme de N, de doubles cercles, de courtes lignes parallèles, on y trouve aussi des images de personnes déguisées et quatre maisons sur pilotis... Une ligne de bord décorative en forme d’oiseau tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. La frange extérieure de la surface est décorée de quatre statues de crapaud flottantes. Le tambour comporte deux paires d’anses gaufrées de motifs d’épis de riz.

La jarre en bronze de Kinh Hoa 2

En début d’année, le collectionneur Nguyên Van Kinh, domicilié au 152, rue Nguyên Thai Hoc, Hanoï, a de nouveau reçu une bonne nouvelle. Sa jarre en bronze de Kinh Hoa 2 (pour la distinguer de celle de Kinh Hoa 1, reconnue trésor national en 2022) a été classée parmi les trésors nationaux. Outre cette pièce, M. Kinh a deux tambours en bronze de Dông Son déjà reconnus.

La jarre en bronze de Kinh Hoa 2 a subi trois analyses de compositions chimiques pour compléter le dossier de reconnaissance. Kinh Hoa 2 a une taille assez grande avec une hauteur (couvercle compris) de 54,5 cm. Le diamètre de la bouche, 41 cm ; celui du fond, 39,4 cm ; celui du couvercle, 41,4 cm. Avec de telles mesures, Kinh Hoa 2 est l’une des plus grandes jarres en bronze de la culture de Dông Son, derrière celle de Dào Thinh.

Photo : Ba Ngoc/PetroTimes/CVN

La surface de la pièce a un relief d’une étoile à 16 branches. Autour se trouvent six motifs concentriques. Sur le couvercle sont gravées six statues de pélicans dont une a été brisée, ne laissant que des traces de pattes. Kinh Hoa 2 a été coulée dans des moules assemblées.

D’après le Département du patrimoine culturel (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), la jarre de Kinh Hoa 2 a fait l’objet de recherches et d’évaluations par de nombreux experts qui étaient tous d’accord sur le fait qu’il s’agissait d’une jarre typique de Dông Son. Sur la base des similitudes avec des plus beaux groupes de jarres tels que Dào Thinh et Hop Minh et des plus beaux tambours tels que Ngoc Lu et Hoàng Ha, les chercheurs estiment que Kinh Hoa 2 date de la même époque que ces antiquités, c’est-à-dire entre le IIIe et le IIe siècles avant J.-C, une période florissante de la culture de Dông Son dans le Nord du Vietnam.

“Les motifs de limules et de libellules sont assez rares”, indique le dossier de trésors nationaux. Ce dossier met également l’accent sur les images de pélicans, de navires de guerre, considérées comme des reflets de la vie fluviale des habitants de Dông Son. Kinh Hoa 2 est également très appréciée des chercheurs grâce à son bon état de conservation, avec sa très belle patine vert mousse naturelle. L’expertise par de nombreuses méthodes différentes montre que cette patine est originale, ce qui la rend encore plus unique.

Le vase en bronze de Dông Son

Le vase en bronze de Dông Son, datant de IIe-Ier siècles avant J.-C, appartient à la collection privée An Biên de Trân Dinh Thang, domicilié dans la ville de Hai Phong (Nord).

Photo : CTV/CVN

En la comparant avec deux vases en bronze de Dông Son conservés au Musée national d’histoire, les scientifiques du Conseil national du patrimoine ont constaté des similitudes : l’anse en forme de U renversé, un peu comme celles des jarres en bronze de Dông Son datées du IIe-Ier siècles avant J.-C (Les jarres et les tambours en bronze semblent être deux symboles de la culture de Dông Son). Cependant, la taille du vase de An Biên est plus grande. Et ce qui est le plus intéressant dans cette pièce, ce sont ses motifs décoratifs. Le dossier sur cet objet décrit des sculptures perforées sur le pied, représentant des images vivantes de huit cerfs et huit bœufs en train de se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Concernant le moulage, le Service de la culture et des sports de Hai Phong a estimé que la pièce fut coulée en assemblant des moules à usage unique, permettant de fabriquer un ouvrage de grande taille - 53,5 cm de haut. Des traces techniques sont clairement visibles sur le couvercle, le corps et le pied du vase. Les archives montrent que les motifs de cerfs et de bœufs, sculptés par perforation, reflètent la créativité des artisans de l’époque et le summum de l’art du moulage du bronze de Dông Son.

Linh Thao/CVN