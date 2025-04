Le Vietnam à la 33e réunion du Conseil de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN en Malaisie

Lors de l'événement, le vice-ministre Vu Chiên Thang a affirmé la confiance du Vietnam dans l'avenir de l'ASEAN sous la présidence malaisienne. Il a approuvé le rapport d'évaluation des résultats des activités de la réunion du Comité des hauts fonctionnaires de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (SOCA), ainsi que les priorités de l'ASCC pour 2025, réitérant l'engagement du Vietnam à mettre en œuvre le contenu du Plan directeur 2025 de l'ASCC.

Il a exprimé l’espoir que, sous la présidence de la Malaisie, l'ASEAN continuerait à surmonter efficacement les défis et à progresser vers une Communauté unie, intégrée, créative et inclusive d’ici 2045.

Le vice-ministre a informé l'auditoire des efforts déployés par le Vietnam pour optimiser la structure organisationnelle de son système de gouvernance, et améliorer la qualité des fonctionnaires, afin de répondre aux besoins du développement national et d’entrer dans une nouvelle ère. Cela permettra également au Vietnam de participer de manière plus proactive aux tâches de l'ASCC.

Le ministère vietnamien de l'Intérieur élaborera une nouvelle proposition pour la mise en œuvre du Plan directeur de l’ASCC, a indiqué Vu Chiên Thang, avant d’appeler l’ASEAN à accorder davantage d’attention à trois priorités stratégiques : consolider l'unité et le rôle central du peuple ; garantir un accès équitable aux opportunités ; et renforcer la communication, en particulier à la sensibilisation et à la prise de conscience des valeurs et des significations de l’ASEAN pour tous.

Les ministres et chefs de délégation ont adopté une déclaration commune, avec un accord de principe sur plusieurs documents clés à soumettre au 46e Sommet de l'ASEAN.

