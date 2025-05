ASEAN+3

Clôture de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales

Les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), de la Chine, du Japon et de la République de Corée (ASEAN+3 ou 10+3) ont terminé dimanche 4 mai leur 28 e réunion annuelle à Milan, en Italie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La réunion de cette année, coprésidée par la Chine et la Malaisie, s'est concentrée sur les développements macroéconomiques régionaux et mondiaux ainsi que sur la coopération financière régionale dans le cadre 10+3, et s'est conclue avec la publication d'une déclaration conjointe.

D'après cette déclaration, les participants ont soutenu la mise à jour de la direction stratégique de la coopération financière de l'ASEAN+3 et sont convenus de lancer des outils d'assistance technique visant à répondre aux défis structurels à moyen et à long termes.

Les membres ont reconnu les progrès des discussions sur la multilatéralisation de l'Initiative de Chiang Mai, et salué le nouveau directeur du Bureau de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 et l'expansion du Réseau de groupes de réflexion financiers de l'ASEAN+3, poursuit le document.

L'ASEAN+3 a également salué le développement approfondi du marché local des obligations dans la région et approuvé le document préparatoire de la future feuille de route de l'Initiative pour le financement des risques de catastrophes, note la déclaration.

Dans son discours, le ministre chinois des Finances, Lan Fo'an, a affirmé que le paysage économique mondial actuel connaissait de profonds ajustements, alors que la mondialisation est confrontée à la montée des tendances de l'unilatéralisme et du protectionnisme.

Malgré ces défis, l'économie régionale de l'ASEAN+3 fait preuve de forte résilience et jouit d'un potentiel de croissance considérable, a-t-il souligné.

La Chine est prête à travailler avec ses partenaires de l'ASEAN+3 pour défendre l'ouverture et l'inclusivité et pour constamment approfondir la coopération financière régionale, avec l'objectif d'apporter de la stabilité et de la certitude dans une période de troubles internationaux, a assuré M. Lan.

Xinhua/VNA/CVN