Une explosion fait huit morts dans une usine du Nord de la Chine

Une explosion a fait huit morts dans une usine de biotechnologie du Nord de la Chine, a annoncé dimanche 8 février l'Agence publique Chine nouvelle dans un bilan actualisé.

L'explosion est survenue samedi matin 7 février dans une usine de Jiapeng Biotech Company, dans la province du Shanxi, selon l'agence, qui cite les autorités locales.

Le média d'État avait préalablement fait état de sept morts et d'une personne disparue, avant de revoir le bilan à la hausse dimanche 8 février.

Le représentant légal de l'entreprise a été placé en garde à vue, de même source.

Cette société est basée dans le comté de Shanyin, environ 400 km à l'ouest de Pékin.

Des opérations de déblayage sont en cours, d'après Chine nouvelle, qui a évoqué des fumées jaune foncé émanant du site de l'explosion.

La cause n'est pas connue à ce stade, mais une équipe a été dépêchée pour enquêter, toujours selon le média officiel.

Une explosion avait fait neuf morts fin janvier dans une aciérie de Mongolie intérieure.

