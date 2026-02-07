Sonia Mabrouk démissionne de CNews, en pleine tourmente avec le maintien de Morandini

La journaliste Sonia Mabrouk, figure emblématique de CNews, a annoncé vendredi 6 février sa démission de la chaîne, dénonçant le maintien à l’antenne de l’animateur Jean-Marc Morandini malgré ses condamnations judiciaires définitives, notamment pour corruption de mineurs.

Dans un communiqué, elle évoque une "altération certaine" de ses relations avec une partie de la direction depuis qu’elle a exprimé publiquement ses réserves sur cette décision. Elle affirme que sa priorité demeure "la préservation de l’intérêt des victimes".

Le 20 janvier, Sonia Mabrouk avait été la première personnalité de CNews à prendre position. Interpellée en direct par le député socialiste Jérôme Guedj, elle avait souligné que son respect pour sa direction ne signifiait pas qu’elle cautionnait le maintien de Jean-Marc Morandini à l’antenne. Elle avait alors confié vivre cette situation avec une grande difficulté personnelle. La journaliste, qui anime "La grande interview" sur Europe 1 et CNews ainsi que "Midi news", précise qu’elle continuera d’assurer ses émissions pendant la durée de son préavis, fixé à un mois. Son avenir à Europe 1, également contrôlée par le groupe Bolloré, reste incertain.

Son dernier passage à l’antenne remonte à mercredi 4 février. Selon plusieurs médias, une altercation aurait eu lieu le même jour avec le directeur de CNews, Serge Nedjar, qui aurait invité les opposants à cette décision à quitter la chaîne. Officiellement, l’absence actuelle de la journaliste est liée à sa grossesse.

Le maintien de Jean-Marc Morandini a suscité de fortes tensions internes. D’autres présentateurs vedettes, dont Pascal Praud et Laurence Ferrari, ont également exprimé leurs distances. Plusieurs personnalités médiatiques et politiques ont par ailleurs critiqué cette décision.

La Cour de cassation a confirmé le 14 janvier la condamnation de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs, liée à l’envoi de messages à caractère sexuel à trois adolescents entre 2009 et 2016. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis et interdit définitivement d’exercer une profession impliquant des mineurs. L’animateur a également renoncé à contester une condamnation pour harcèlement sexuel dans une autre affaire, le rendant définitivement coupable.

Une nouvelle plainte pour tentative de corruption de mineurs, concernant des faits prescrits, a également été révélée récemment.

Dans ce contexte, Vincent Bolloré, propriétaire du groupe, doit être auditionné prochainement par une commission parlementaire.

Sonia Mabrouk, également autrice et éditrice, prévoit de se retirer de ses autres fonctions professionnelles dans les prochains mois.

