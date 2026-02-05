Le chef de l'ONU soumet une liste de noms pour un panel scientifique sur l'IA

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déclaré mecredi 4 février qu'il avait soumis à l'Assemblée générale la composition d'un nouveau panel scientifique sur l'intelligence artificielle (IA).

Photo : ONU/CVN

Le Panel scientifique international indépendant sur l'Intelligence artificielle est composé de 40 individus émérites venant du monde entier.

"Aujourd'hui, nous faisons un pas important pour contribuer à assurer que l'intelligence artificielle serve l'ensemble de l'humanité", a affirmé M. Guterres. "Ce sera le premier organe scientifique mondial et pleinement indépendant dédié à aider à réduire l'écart des connaissances en IA et à évaluer l'impact réel de l'IA dans les économies et sociétés".

Le panel fournira un point de référence faisant autorité à un moment où il est plus essentiel que jamais de comprendre l'IA de manière fiable et objective, a-t-il indiqué aux journalistes.

Une présélection de 40 personnes ayant une expertise approfondie dans toutes les disciplines a été formée suite à un appel global ayant attiré plus de 2.600 candidatures. Tous les membres serviront à titre personnel, indépendamment de tous gouvernements, sociétés ou institutions, a souligné M. Guterres.

Le mandat du panel sera d'une durée de trois ans à partir de sa date de nomination.

"L'IA est en train de transformer notre monde. La question est de savoir si nous allons modeler cette transformation ensemble, ou la laisser nous modeler. À une époque de tensions géopolitiques profondes et de rivalités technologiques croissantes, nous avons besoin urgemment d'un terrain commun - et d'une base pratique de coopération basée sur la science et la solidarité. C'est ce que ce panel peut nous aider à apporter", a expliqué M. Guterres.

Xinhua/VNA/CVN