La tempête Marta a touché la péninsule ibérique

La péninsule ibérique a été balayée samedi 7 février par la tempête Marta, avec de fortes pluies et des vents violents notamment en Andalousie, dans le Sud de l'Espagne, et au Portugal, avant une accalmie attendue dimanche 8 février.

Ce nouvel épisode dantesque est survenu après le passage en milieu de semaine de la dépression Leonardo dans la région, ayant fait deux morts en Espagne et un autre au Portugal, pays qui enchaîne depuis janvier les phénomènes climatiques "exceptionnellement violents", selon les mots samedi du Premier ministre portugais, Luis Montenegro.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses.

En Espagne, c'est à nouveau dans la région d'Andalousie que les fortes pluies et les rafales se sont concentrées samedi 7 février, selon l'Agence météorologique nationale, l'Aemet. Le Nord-Ouest, mais aussi la capitale Madrid, ont également subi des pluies intenses.

"Nous n'avons jamais vu une telle série de tempêtes", a affirmé le président andalou, Juan Manuel Moreno, lors d'un point presse. Des dizaines de routes restaient coupées dans la soirée et le trafic ferroviaire demeurait largement suspendu.

Au total, "plus de 11.000 personnes" ont été évacuées ces derniers jours de leur domicile dans les zones affectées. En accumulant les dégâts matériels causés dans la région par les dépressions Leonardo et Marta, "l'impact économique sera de plusieurs millions d'euros", a prévenu Juan Manuel Moreno, avec "le secteur agricole durement touché" et plus de 500 millions d'euros de travaux de réparation sur les axes routiers.

Face à cette situation "inédite", la région "va demander" l'aide de l'État espagnol et du Fonds de solidarité de l'UE, utilisé en cas de catastrophes naturelles majeures, a-t-il ajouté.

Également touché par la dépression Marta, le Portugal voisin enchaîne depuis plusieurs semaines des épisodes climatiques intenses, "une année particulièrement atypique", a reconnu samedi 7 février le Premier ministre Luis Montenegro.

Première victime officiellement recensée, un pompier est mort "lors d'une opération de patrouille", aux abords d'une rivière dans le centre du pays, a annoncé la protection civile dans un communiqué. Selon des médias locaux, ce pompier de 46 ans aurait été emporté par les eaux en essayant de traverser une zone inondée.

Ailleurs au Portugal, des glissements de terrain ont été rapportés par la protection civile, sans faire, là, de victimes connues.

