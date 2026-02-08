Clonage de voix : une société d'IA visée par des doubleurs français a retiré ses contenus litigieux

La plateforme américaine d’intelligence artificielle VoiceDub, accusée d’avoir cloné la voix de huit doubleurs français sans leur consentement, a retiré les contenus concernés après réception de mises en demeure, a indiqué vendredi 6 février l’avocat des plaignants, Jonathan Elkaim.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les comédiens, dont les voix sont associées à des stars hollywoodiennes et à des personnages d’animation célèbres, dénonçaient une exploitation abusive de leur travail.

Les mises en demeure, envoyées le 30 janvier, exigeaient le retrait sous huit jours de tous les modèles de clonage vocal utilisant leurs voix. Selon l’avocat, les contenus incriminés ont été supprimés de VoiceDub, mais restent accessibles sur la plateforme Fish Audio. Il salue cette première avancée, tout en soulignant que toutes les demandes n’ont pas encore été satisfaites. Une dizaine d’utilisations jugées illicites auraient déjà été supprimées.

Les doubleurs concernés, parmi lesquels Richard Darbois, Françoise Cadol et Christophe Lemoine, réclament notamment que ces plateformes refusent à l’avenir d’héberger des reproductions vocales non autorisées. Ils demandent également 20.000 euros de dommages et intérêts.

Ces services, accessibles moyennant paiement, permettent de générer des voix célèbres, y compris celles de personnalités publiques. Cette affaire illustre les inquiétudes croissantes du secteur du doublage face au développement de l’intelligence artificielle, qui menace selon les professionnels la création artistique et l’emploi. Le collectif "Touche pas à ma VF" milite ainsi pour défendre un doublage réalisé par des comédiens humains.

AFP/VNA/CVN