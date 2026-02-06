Danone élargit ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays

Danone a élargi jeudi 5 février ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens dont la Pologne, l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et la Suisse, a-t-on appris auprès du géant agroalimentaire et d'autorités nationales de santé.

Plusieurs centaines de lots sont concernés, dont plus de 120 en Autriche et Allemagne (Aptamil et Milumil), et quasiment autant (119) en France où 19 références de laits Gallia et Blédilait sont citées par le site officiel Rappel Conso.

Ces rappels font suite à la mise à jour par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) de ses recommandations concernant le seuil toléré de céréulide dans les préparations, une toxine pouvant provoquer diarrhées et vomissements.

La céréulide, produite par certaines bactéries, a été détectée dans une huile riche en acide arachidonique produite par l'industriel chinois Cabio Biotech, fournisseur de plusieurs géants de l'agroalimentaire.

La taille des lots peut varier d'un industriel à l'autre ou selon les commandes reçues par ces derniers. Les géants de l'agroalimentaire ne communiquent pas sur le nombre de boîtes concernées par les rappels.

Le rappel par Nestlé de dizaines de lots de laits infantiles de différentes marques dans une soixantaine de pays depuis la mi-décembre a déclenché une cascade de rappels similaires dans le monde par des industriels comme Danone ou Lactalis, mais aussi par des plus petits acteurs de ce marché en pleine croissance.

Danone a procédé à plusieurs rappels successifs depuis la mi-janvier. De premiers lots ont été bloqués par les autorités de Singapour le 17 janvier, ce qui avait entraîné une chute inédite du titre du groupe français à la Bourse de Paris.

"Nous souhaitons rassurer tous les parents : nos formules infantiles sont sûres. Toutes les formules pour bébés de nos marques sont produites selon des normes strictes de sécurité des aliments et font l'objet de contrôles rigoureux avant de quitter nos usines", assure le groupe jeudi 5 février.

AFP/VNA/CVN



