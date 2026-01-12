La Thaïlande instaure un couvre-feu dans une province du Sud

La Thaïlande a instauré un couvre-feu immédiat dans la province de Narathiwat, dans le Sud du pays, en réponse à une série d'incidents violents, dont plusieurs explosions, a annoncé l'armée thaïlandaise le 11 janvier.

>> La Thaïlande entre en déflation technique

>> Thaïlande : des attaques contre 11 stations-service font quatre blessés

Photo : VNA/CVN

Dans un communiqué officiel publié sur le compte des réseaux sociaux de la cellule de crise de Narathiwat, l'armée thaïlandaise a indiqué qu'elle déploierait une série de mesures pour garantir l'ordre public et la sécurité, notamment le renforcement des contrôles aux postes frontières entre la Thaïlande et la Malaisie et l'application du couvre-feu à Narathiwat, interdisant aux habitants de quitter leur domicile entre 21h00 et 5h00.

Plus tôt, l'armée avait confirmé que plusieurs stations-service des provinces frontalières du sud de la Thaïlande avaient été la cible d'incendies criminels et d'explosions en fin de journée le 11 janvier, blessant un policier. Cinq stations-service de Narathiwat figuraient parmi les sites visés.

Selon les médias thaïlandais, les assaillants ont incendié des supérettes dans les stations-service et ont fait exploser des bombes artisanales près des pompes à carburant, ce qui a provoqué d'importants incendies dans les locaux.

VNA/CVN