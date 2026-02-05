Florissant, Google annonce faire exploser ses investissements déjà records dans la course à l'IA

Alphabet, maison mère de Google, a encore affiché mercredi 4 février une santé robuste dopée par l'intelligence artificielle (IA), et a annoncé un quasi doublement en 2026 de ses investissements déjà massifs dans la course à l'armement technologique qui agite la Silicon Valley.

Au quatrième trimestre 2025, le géant de la tech de Mountain View (Californie) a encore dépassé les attentes des investisseurs, portés par une forte croissance de ses activités de cloud (informatique à distance) grâce à l'adoption de ses nouveaux outils d'IA par les entreprises.

Le bénéfice net du groupe ressort à 34,5 milliards de dollars d'octobre à décembre, en hausse de 30% sur un an, pour un chiffre d'affaires record de 113,8 milliards.

Mais ces performances sont à mettre en parallèle avec les investissements prévus en 2026 pour tenir le rythme de la course à la puissance de calcul et aux constructions de centres de données: entre 175 et 185 milliards, soit un quasi doublement par rapport au record de l'an dernier, ce qui inquiète une partie des investisseurs.

Dans l'heure qui a suivi la publication de ces chiffres, le titre, en hausse quasi constante depuis six mois, a alterné entre recul et progression dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

La branche du cloud, encore modeste dans l'activité du groupe mais cruciale pour évaluer si les investissements dans l'IA finiront par payer, atteint 17,7 milliards de dollars, en hausse de 48% sur un an. "Nous constatons que nos investissements et notre infrastructure en matière d'IA stimulent les revenus et la croissance à tous les niveaux", a assuré le patron Sundar Pichai dans sa conférence aux investisseurs, dont une partie s'inquiète d'une possible fuite en avant des géants de la tech.

Dans ce secteur, Google se bat face au leader AWS, filiale d'Amazon, et talonne son rival Microsoft Azure.

Gemini 3

L'optimisme affiché du patron du groupe s'appuie en partie sur les performances de son modèle d'IA Gemini, dont la 3e version déployée cet automne a grignoté rapidement une partie de son retard sur le modèle le plus populaire, le ChatGPT d'OpenAI.

"Notre application Gemini compte désormais plus de 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels", a annoncé le dirigeant, là où OpenAI revendique 800 millions d'utilisateurs par semaine.

Contrairement à OpenAI, qui ne vend que son modèle d'IA et n'est pas encore rentable, Google peut à la fois compter sur ses bénéfices massifs, ses liquidités et tout un écosystème ancien, de l'infrastructure aux services.

"Près de 75% des clients de Google Cloud ont utilisé notre IA optimisée verticalement - des puces aux modèles, en passant par les plateformes d'IA et les agents d'IA d'entreprise", s'est encore félicité Sundar Pichai, annonçant "plus de 8 millions" de souscriptions pour Gemini Enterprise, quatre mois après son lancement.

Google a en effet mis au point, avec le soutien de Broadcom, ses propres processeurs dédiés à l'IA, les TPU (Tensor Processing Unit) pour équiper ses centres de données. La société a ainsi réduit sa dépendance envers les gros fournisseurs de puces, comme Nvidia.

Le coeur de métier de Google, la recherche et la publicité, reste le principal moteur de revenus, générant 82,3 milliards de dollars sur le dernier trimestre.

Le groupe continue ainsi d'enregistrer les bénéfices du jugement aux États-Unis qui a écarté, en septembre, la menace de céder son navigateur Chrome, malgré sa condamnation pour son monopole sur la recherche en ligne. Google a d'ailleurs fait appel mi-janvier de cette condamnation, qui lui a imposé de partager des données avec ses concurrents.

Malgré cette croissance robuste, la division expérimentale Other Bets d'Alphabet, qui inclut l'unité de véhicules autonomes Waymo, a enregistré une perte de 3,6 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de seulement 370 millions de dollars.

L'entreprise de Mountain View (Californie), fondée en 1998 par Larry Page et Sergey Brin, dépasse désormais les 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

