Renforcement de la coopération législative Vietnam - Indonésie

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant indonésien s’est réjoui de l’évolution positive des relations entre les deux pays, en particulier l’élévation de leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique global, à l'occasion de la visite du leader du PCV en Indonésie.

Sultan Bachtiar Najamudin a affirmé qu'à son poste, il s'efforcerait de promouvoir son rôle et de contribuer activement à la promotion de la coopération multiforme entre les deux pays, notamment la partage des expériences dans la supervision des activités gouvernementales et la promotion de la coopération décentralisée.

Le secrétaire général Tô Lâm a félicité l’Indonésie et son peuple pour leurs nombreuses réalisations accomplies récemment ; apprécié le prestige et la position internationale de plus en plus renforcés de l’Indonésie dans la région et le monde. Il s’est déclaré convaincu que le peuple indonésien continuerait à réaliser de nombreuses et grandes réalisations dans les temps à venir.

Les deux dirigeants ont convenu que l'approfondissement du nouveau cadre du partenariat stratégique global répondait non seulement aux intérêts des peuples des deux pays, mais contribuait également à la construction d'une ASEAN unie, solidaire et forte et aussi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

Ils ont partagé le même avis que la promotion de la coopération entre les agences du pouvoir central comme local et les groupes des parlementaires d'amitié des deux pays contribuerait à améliorer l'efficacité des activités de l'Assemblée nationale du Vietnam et des organes législatifs indonésiens, à renforcer la confiance politique, à consolider l'amitié, à promouvoir une coopération substantielle et à créer de nouveaux développements dans les relations Vietnam - Indonésie.

À cette occasion, Tô Lâm a transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, au dirigeant Sultan Bachtiar Najamudin à effectuer bientôt une visite au Vietnam. L’invitation a été accepté avec joie.

VNA/CVN