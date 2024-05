L'Association vietnamienne des technologies de l'information voit le jour au Japon

L'association devrait devenir une passerelle pour promouvoir la collaboration entre les entreprises informatiques du Vietnam et du Japon, en se concentrant initialement sur la région de Kyushu.

VITAK est une organisation sociale professionnelle représentant les entreprises et les organisations opérant dans le secteur des logiciels et des services informatiques du Vietnam à Kyushu. Il devrait renforcer la coopération et le soutien mutuel entre ses membres, favorisant ainsi davantage le développement de l'industrie du logiciel et des services informatiques du Vietnam, d'abord à Kyushu, puis à toutes les régions du pays.

S'exprimant lors de l'événement, la présidente de VITAK, Ngô Thu Huyên, a affirmé que l'Association se concentrerait sur des activités substantielles, visant à contribuer autant que possible à la coopération et au développement de l'industrie informatique entre les deux pays, ainsi qu'au développement socio-économique du Vietnam.

Selon la consule générale du Vietnam à Fukuoka, Vu Chi Mai, le besoin de développement du secteur des technologies de l'information au Japon en général et à Kyushu en particulier est énorme, mais il existe une pénurie d'ingénieurs qualifiés pour répondre aux exigences du poste.

Le Vietnam possède des atouts en ce domaine, de nombreuses sociétés et entreprises informatiques vietnamiennes ayant affirmé leur position solide sur le marché japonais et possédant une offre abondante de ressources humaines de haute qualité, a-t-elle déclaré.

Positionnée comme l'un des centres de développement du Japon, la préfecture de Fukuoka met en œuvre de nombreuses politiques économiques importantes telles que la construction d'une ville intelligente et le développement d'infrastructures numériques (à la fois logicielles et matérielles), visant à faire de Fukuoka une "ville internationale", où de nombreux étrangers viennent vivre, étudier et travailler, a déclaré Vu Chi Mai.

Le consulat général accompagnera et soutiendra les activités de l'Association, notamment en introduisant et en reliant des agences, des organisations, des entreprises et des localités au Vietnam et au Japon pour l'aider à fonctionner de manière pratique et efficace, a-t-elle affirmé.

