Rencontre des Vietnamiens en Suisse à l’occasion du Nouvel An lunaire

La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et de l’Organisation internationale du commerce (OMC) et à d’autres organisations internationales à Genève, a récemment organisé une rencontre à l’occasion du Nouvel An lunaire, réunissant une grande foule d'expatriés, de fonctionnaires et de personnel d'agences de représentation vietnamiennes basées dans les régions francophones de Suisse.