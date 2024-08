ITE HCMC 2024



Plus de 400 exposants attendus au Salon international du tourisme de HCM-Ville



La 18 e édition du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville - ITE HCMC 2024 se tiendra du 5 au 7 septembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC), dans le 7 e arrondissement.

Étant le plus grand salon international du tourisme au Vietnam, la 18e ITE HCMC 2024 se tiendra pendant trois jours sous le thème "Sustainable Travel - Creating Future" (Voyage durable - Créer l'avenir).



L'édition de cette année vise à définir une vision stratégique pour le tourisme du Vietnam, et de Hô Chi Minh-Ville en particulier. L'objectif est de développer un tourisme durable, non seulement fondé sur des bénéfices économiques, mais également en harmonie avec les valeurs socioculturelles et environnementales.

Lê Truong Hiên Hoà, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a informé : "L'ITE HCMC 2024 sera un lieu d'échange de bonnes pratiques et de solutions efficaces entre experts nationaux et internationaux pour promouvoir un développement durable du tourisme au Vietnam. Nous ne considérons pas seulement le Vietnam ou Hô Chi Minh-Ville ou comme une destination touristique, mais nous visons également à faire de cette ville une destination phare en Asie".

Selon le comité d'organisation, l'objectif de l'ITE HCMC 2024 est d'élargir le marché des visiteurs internationaux au Vietnam. Cet événement sera une plateforme de rencontre pour les entreprises touristiques nationales et internationales, notamment celles des pays du bas Mékong, leur offrant l'opportunité de rechercher des partenariats commerciaux et de proposer une gamme diversifiée de produits aux clients.

Le salon sera également un lieu où les acteurs du tourisme pourront découvrir de nouveaux produits et modèles économiques inscrits dans la logique du développement durable.

Mesures de soutien au tourisme durable

À ce jour, plus de 450 exposants et 200 acheteurs de haut niveau provenant de 33 pays et territoires ont confirmé leur participation à l'édition de cette année, y compris de grandes sociétés de voyages internationales telles que Flight Centre Travel Group (Australie), Intrepid (Australie), et Exim Tour du groupe DERTour.

De plus, plus de 40 agences de presse de 10 pays et territoires couvriront l'ITE HCMC 2024, notamment la chaîne d'information américaine CNN qui prévoit d'envoyer du personnel pour rendre compte des activités du salon dans le cadre de son programme Marketplace Asia.

L'ITE HCMC 2024 est le seul événement touristique international au Vietnam à proposer un programme dédié aux acheteurs internationaux. Ce programme devrait connaître une augmentation de plus de 10% du nombre de participants par rapport à l'année dernière, témoignant de l'efficacité des activités de commerce international menées lors du salon.

Par ailleurs, l'ITE HCMC 2024 mettra l'accent sur la promotion de politiques et solutions concrètes pour soutenir le tourisme durable. Il créera aussi des opportunités de coopération entre villes, provinces et régions du Vietnam et d'autres pays du monde, afin de développer conjointement un avenir durable grâce au tourisme.

Salon leader du tourisme

Dans le cadre du salon, aura lieu une série de séminaires, conférences et forums sur le tourisme.



L'ITE HCMC 2024 sera organisé sous la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Cet événement sera réalisé conjointement par l'Autorité nationale du tourisme et le Service municipal du tourisme, en collaboration avec les compagnies CIS Vietnam et Le Bros.

Au fil de ses 17 éditions, l'ITE HCMC a su s'imposer comme le salon leader du tourisme dans la région, offrant des opportunités de coopération et de commerce aux entreprises nationales et internationales.

D'ici 2030, le secteur du tourisme ambitionne de devenir un véritable pilier de l'économie nationale en s'inscrivant dans une démarche de croissance verte. Et le Vietnam désire se positionner comme une destination à fort potentiel de développement à l'échelle mondiale.

À l'horizon 2045, le tourisme affirmera son rôle de moteur de l'économie. Et le Vietnam vise à devenir une destination de premier plan mondial, avec l'objectif d'accueillir 70 millions de visiteurs internationaux et de générer environ 7.300 milliards de dôngs de recettes touristiques, contribuant à hauteur de 17-18% du PIB national.

Texte et photos : Tân Dat/CVN