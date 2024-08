Bac Giang accueille près de 1,8 million de touristes

Au cours des six premiers mois de cette année, la province de Bac Giang (Nord) a attiré près de 1,8 millions de touristes, soit une augmentation de plus de 38% par rapport à la même période de l’année précédente, dont près de 15.000 étrangers.

>> Les litchis frais de Bac Giang se vendent bien sur le marché thaïlandais

>> Le Vietnam brille aux Olympiades internationales de physique 2024

>> Vietcombank soutient la construction de maisons du cœur pour des foyers démunis

Photo : Danh Lam/VNA/CVN

D’après le Service provincial de la culture, du sport et du tourisme, le chiffre d’affaires total tiré du tourisme de cette province est estimé à 996 milliards de dôngs, soit une hausse de 44,2%. Ce résultat est le fruit de la direction du Comité populaire provincial, qui a coopéré avec des secteurs concernés et des localités pour organiser avec succès de nombreux événements majeurs, attirant un grand nombre d’habitants et de touristes.

La Semaine de la culture et du tourisme, le Festival du printemps de Tây Yên Tu, ou encore la célébration du 140e anniversaire de l’insurrection de Yên Thê sont autant de manifestions attractives, en parallèle de la promotion de la consommation de litchis et de produits agricoles, de la présentation des zones touristiques, des villages artisanaux, des points de tourisme communautaire et des régions de cultures fruitières de la province.

Récemment, Bac Giang a commencé à s’intéresse au développement de ses infrastructures touristiques, notamment au perfectionnement du système de transport et à la conservation des sites historiques. L’objectif est de faciliter la circulation et les déplacements des visiteurs.

Photo : Lê Thanh/CVN

Par exemple, les autorités compétentes ont publié des informations de promotion et de marketing pour le tourisme de Bac Giang sur les réseaux sociaux Facebook et Zalo. Elles ont également collaboré avec les opérateurs de télécommunications pour envoyer des informations par SMS sur la Semaine de la culture et du tourisme et les festivals par SMS à aux abonnés. L’objectif est d’aider habitants et visiteurs à avoir accès aux événements organisés dans la province.

À l’heure actuelle, des infrastructures de nombreux sites touristiques spirituels et écologiques communautaires de Bac Giang tels que Tây Yên Tư (Son Dông), Suôi Mo, Van Hoa Hô Va (Luc Nam) et Bâu Tiên (Luc Ngan) entre autres, sont améliorés.

D'ici la fin de l'année, les autorités provinciales devraient coopérer avec d’autres localités pour promouvoir les circuits touristiques dans quatre directions : Hanoï vers la ville de Bac Giang, les districts de Luc Nam, Luc Ngan, Son Dông et la province de Quang Ninh ; Hanoï vers la ville de Bac Giang, le district de Viêt Yên et le chef-lieu de Hiêp Hoà ; Hanoï vers la ville de Bac Giang et les districts de Tân Yên et Yên Thê ; Hanoi vers la ville de Bac Giang et le district de Yên Dung ainsi que le site de vestiges de Côn Son - Kiêp Bac dans la province de Hai Dương.

L’ancien village de Thô Ha et le temple de Bô Da dans le chef-lieu de Viêt Yên devrait être également abordés comme destination.

Lê Thanh - Ky Duyên/CVN