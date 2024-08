Quang Ninh s'efforce d'attirer 19 millions de visiteurs en 2024

Quang Ninh ambitionnait d'accueillir 17 millions de visiteurs sur l’ensemble de l’année, mais avec ce résultat encourageant, la province a ajusté son objectif, le portant à 19 millions de touristes en 2024.

Selon Nguyên Huyên Anh, directrice du Service provincial du tourisme, Quang Ninh rétablira prochainement des routes maritimes et aériennes (aéroport de Vân Dôn) pour accueillir les touristes de Chine et de République de Corée, parallèlement aux efforts de promotion du tourisme sur nombre de marchés.

D'ici la fin de l'année, la province organisera plus de 90 programmes, événements et activités pour stimuler le tourisme et attirer les touristes nationaux.

En outre, elle mettra en œuvre des programmes touristiques pour la saison automne-hiver, lançant 35 nouveaux produits touristiques au cours des derniers mois de 2024…

