Un exploit social avec l’éradication anticipée des logements précaires

Le Vietnam a franchi une étape historique dans sa politique sociale en achevant, avec cinq ans et quatre mois d’avance par rapport à l’objectif fixé dans la Résolution N o 42-NQ/TW du 24 novembre 2023 par le Comité central du Parti (XIII e mandat), l’éradication des logements précaires et insalubres.

Avec 334.234 habitations reconstruites ou rénovées, cette initiative constitue un jalon majeur pour une réduction durable de la pauvreté.

Une mission politique humaniste

Depuis de nombreuses années, le Parti et l’État vietnamiens veillent toujours à ne pas sacrifier l’équité et le progrès sociaux au profit d’une croissance purement quantitative.

Conformément à la Résolution No42-NQ/TW du 24 novembre 2023, le Vietnam s’était fixé pour objectif de supprimer tous les logements précaires d’ici 2030 pour les ménages pauvres, les ménages proches du seuil de pauvreté et les populations affectées par les catastrophes naturelles et le changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Grâce à cette résolution, les politiques de logement en faveur de la population, en particulier pour les ménages bénéficiaires de politiques sociales, les ménages pauvres et proches du seuil de pauvreté, ont obtenu certains résultats. Cependant, le bilan de fin 2023 montrait qu’il existait encore près de 400.000 habitations précaires et délabrées dans tout le pays.

Le 13 avril 2024, à Hoa Binh, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Conseil central d’émulation et de récompense, a lancé un appel à l’échelle nationale pour éliminer toutes les habitations précaires et délabrées d’ici fin 2025. Le 5 octobre 2024, à Hanoï, le gouvernement et le Premier ministre ont lancé une campagne de "450 jours et nuits" afin de parvenir, avant le 31 octobre 2025, à l’éradication totale des habitations précaires dans le pays.

Avec l’appel du Premier ministre : "Que chacun contribue selon ses moyens", le programme et le mouvement d’émulation "Tout le pays uni pour éliminer les habitations précaires en 2025" ont reçu une large adhésion de l’ensemble du Parti, du système politique, de l’armée, du peuple, des entreprises et des organisations sociales.

Le soutien à la construction et à la rénovation des logements pour supprimer les habitations précaires constitue l’une des politiques les plus profondément humanistes. Plus qu’une simple mesure de protection sociale, ce programme national représente une leçon vivante de solidarité et d’union entre l’État et le peuple.

Exploit dans la lutte pour la réduction durable de la pauvreté

À ce jour, le Vietnam a fondamentalement atteint l’objectif d’élimination des habitations précaires et délabrées sur l’ensemble du territoire national, avec cinq ans et quatre mois d’avance sur la cible fixée par la Résolution 42. Au total, 334.234 habitations ont été reconstruites ou rénovées dans le cadre du programme, pour un budget de près de 50.000 milliards de dôngs.

De nombreuses localités ont innové dans la mise en œuvre avec des modèles communautaires inspirants : "Un coup de main pour un toit" (Lâm Dông), "Une parcelle de solidarité" (ancienne province de Bac Giang), ou encore les équipes de jeunesse volontaire pour le transport et la construction gratuite (anciennes provinces de Hà Giang et Quang Nam).

Lors de la conférence nationale en ligne de clôture du Programme et du mouvement d’émulation, organisée le 26 août 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son émotion devant les résultats dépassant toutes les attentes. Le Premier ministre a souligné qu’il s’agissait d’un véritable exploit vietnamien dans la lutte contre la pauvreté durable, consolidant les fondements d’une stratégie de développement axée sur l’équité, le progrès social et la durabilité. Un succès marquant et concret, qui vient saluer le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Au-delà du logement : vers une vie digne et prospère

L’éradication des logements précaires n’est qu’une première étape vers une politique sociale intégrée. ’essentiel est de continuer à développer la production et les affaires, créer des emplois et des moyens de subsistance, améliorer la qualité de vie, encourager la population à sortir durablement de la pauvreté, à s’enrichir légitimement et à contribuer à la société.

L’objectif est de faire en sorte d’ici 2030 qu’il n’y ait plus, en principe, de ménages pauvres au Vietnam, conformément à la Directive N°05-CT/TW du 23 juin 2021 du Secrétariat sur le renforcement du leadership du Parti dans le travail de réduction durable de la pauvreté à l’horizon 2030.

VNA/CVN