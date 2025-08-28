Un toit pour l’avenir : 100 maisons pour les minorités ethniques défavorisées en zone frontalière

Le Commandement des gardes-frontières de la province centrale de Quang Tri, en coopération avec les autorités locales et les partenaires donateurs, a organisé le 17 août, dans la commune de Truong Son, une cérémonie d'inauguration et de remise de 100 nouvelles maisons à des familles issues des minorités ethniques vivant dans des conditions de grande précarité en zone frontalière.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme national d’éradication des logements précaires et insalubres. Le Commandement des gardes-frontières de Quang Tri s’est vu confier la tâche de construire 256 logements pour des familles ethniques démunies dans les communes de Dân Hoa, Truong Son et Kim Ngân.

Après près de trois mois de mise en œuvre, 100 maisons ont été achevées dans la commune de Truong Son. Ces logements ont été construits selon des normes de sécurité, de durabilité et de fonctionnalité tout en respectant les coutumes culturelles des habitants locaux.

Le coût total pour la construction des 100 maisons s’élève à 12 milliards de dôngs vietnamiens, financés par le Programme cible national pour le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et de zones montagneuses, des fonds mobilisés grâce à la campagne de sensibilisation menée par le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, et notamment un soutien financier important du Fonds Thiên Tâm de Vingroup.

Le colonel Ngô Van Dung, commissaire politique adjoint du Commandement des gardes-frontières de Quang Tri, a souligné les nombreux défis rencontrés : terrain montagneux complexe, accès difficile, nécessitant souvent le recours à la force humaine pour transporter les matériaux de construction.

"Grâce à la détermination, à la flexibilité et à l’engagement envers les habitants de ces zones reculées, les forces frontalières ont su accélérer les travaux malgré les contraintes logistiques", a-t-il déclaré.

Il a également exprimé l'espoir que les familles concernées puissent désormais stabiliser leur vie, améliorer leurs moyens de subsistance et participer activement à la défense de la souveraineté et de la sécurité des frontières nationales. Il a appelé les autorités provinciales à poursuivre leur soutien, notamment en mobilisant davantage de ressources, en planifiant le foncier et en veillant à une sélection juste et transparente des bénéficiaires.

Ces nouveaux logements représentent un soutien concret et durable pour les populations locales, leur offrant un abri sûr pour « s’installer et prospérer » et améliorer leur qualité de vie. Cette action contribue également à renforcer la confiance du peuple envers le Parti, l’État, les autorités locales et les forces armées populaires.

Enfin, cette remise de logements constitue un acte symbolique fort à l’approche du 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre, illustrant l'engagement du Vietnam envers un développement harmonieux et solidaire, sans laisser personne de côté.

À cette occasion, les autorités et les unités concernées ont également distribué des cadeaux essentiels à plusieurs foyers du hameau de Rin Rin, commune de Truong Son.

