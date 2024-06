Les relations parlementaires Vietnam - Australie sont au beau fixe

Photo : VNA/CVN

Sharon Claydon, également présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Australie - Vietnam, a adressé ses félicitations au nouveau président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et au président du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam - Australie, Hoàng Thanh Tùng.

Elle a souhaité promouvoir les activités du Groupe des parlementaires d’amitié parlementaire Australie - Vietnam et accroître les échanges de délégations et le partage d’expériences entre les deux pays à travers le canal parlementaire afin de contribuer à l’amitié et à la coopération entre les deux pays ainsi qu’aux relations parlementaires bilatérales sur la base des accords de coopération signés par les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm a hautement apprécié les contributions de la vice-présidente de la Chambre des représentants autralienne à l’amitié et à la coopération entre les deux pays et les deux parlements.

Il a suggéré que la Chambre des représentants australienne soutienne la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux pays, notamment ceux conclus lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars.

Les deux parties ont discuté du potentiel de coopération entre les deux pays sur l’égalité des sexes, le changement climatique, la transition énergétique, l’hydrogène vert et l’énergie éolienne offshore. Elles ont espéré que la communauté vietnamienne en Australie continuera à se développer et à contribuer à l’amitié entre les deux pays.

VNA/CVN