Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail en Chine

Photo : VNA/CVN

La visite vise à renforcer la confiance politique, à contribuer à concrétiser les perceptions communes entre les deux secrétaires généraux des deux Partis et la Déclaration commune Vietnam - Chine.

Dans la matinée du jeudi 13 juin, Nguyên Trong Nghia a rencontré Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Nguyên Trong Nghia a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens considéraient toujours le développement des relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de premier rang dans la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

Il a proposé que les deux parties continuent de maintenir et de renforcer les échanges stratégiques et les échanges de tous les niveaux, demandent aux organes de tous niveaux et aux localités des deux pays de suivre de près et de mettre en œuvre sérieusement les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, ainsi que les déclarations communes Vietnam - Chine et les documents de coopération déjà signés.

Il a également suggéré de maintenir et promouvoir ensemble l’ambiance amicale et l’environnement pacifique et stable pour le développement heureux des relations entre les deux Partis, les deux pays, de coopérer dans la communication et de bien organiser les activités marquant les 25 ans de la délimitation de la frontière terrestre et les 15 ans de la signature de trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam - Chine.

Concernant la Mer Orientale, Nguyên Trong Nghia a affirmé qu'il était nécessaire de se conformer aux perceptions communes de haut niveau des deux pays, de respecter les intérêts légitimes de chacun, de déployer des efforts pour contrôler et résoudre les désaccords par des moyens pacifiques. conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM de 1982), pour faire de la Mer Orientale une mer de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Wang Huning a exprimé son accord avec les suggestions de Nguyên Trong Nghia sur les orientations pour promouvoir les relations de coopération entre les deux Partis, les deux pays, au cours de la période à venir.

Il a déclaré espérer que le Vietnam continuerait à soutenir les initiatives chinoises et à y participer plus profondément. Il a promis de créer des conditions favorables pour que les grandes entreprises réputées et compétentes renforcent leur coopération avec le Vietnam. Il a également affirmé sa volonté de collaborer étroitement avec le Vietnam pour faire un bon travail de communication, renforcer les échanges entre les peuples et créer un consensus social sur la bonne amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays.

Le même jour, Nguyên Trong Nghia s'est entretenu avec Li Shulei, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et chef du Département de l'information du Comité central du PCC.

Les deux parties ont convenu qu'en plus de l'information et de la communication sur la situation de chaque Parti, de chaque pays et des relations de bon voisinage entre le Vietnam et la Chine, elles devaient se coordonner pour gérer et contrôler efficacement les informations sur les questions complexes et sensibles et les désaccords, en ne permettant pas aux forces hostiles et réactionnaires d'en profiter pour déformer et diviser les relations entre les deux Partis, les deux pays.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a eu des discussions avec des experts chinois pour partager des expériences en matière de communication, d’information extérieure, de contrôle et de prévention des informations nuisibles et fausses dans le cyberespace. Elle a également rendu visite à de grands organes de presse chinois et à l’ambassade du Vietnam en Chine.

VNA/CVN