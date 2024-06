Clôture de la 34e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Photo : VNA/CVN

Dans l'après-midi du jeudi 13 juin, lors de la séance de clôture de la réunion, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que le Comité permanent de l'Assemblée nationale avait donné ses avis sur huit projets de loi concernant divers sujets, dont l’assurance sociale, l’industrie de la défense, la sécurité routière, l’organisation des tribunaux populaires.

Les participants ont également commenté trois projets de résolution concernant le développement de la province de Nghê An et de la ville de Dà Nang, la Planification nationale de l’espace maritime pour 2021-2030, avec vision pour 2050, a-t-il rappelé.

Il s'agit de 11 projets de loi et de résolution qui seront soumis à l'Assemblée nationale pour examen et approbation lors de la 2e phase de sa 7e session, a affirmé Trân Thanh Mân.

La tâche clé dans l'immédiat est que les agences compétentes mènent soigneusement les préparatifs pour que la 7e session soit couronnée de succès. Cette session a un grand volume de travail législatif, le plus grand depuis le début de la législature jusqu'à aujourd'hui, a-t-il souligné.

Avant la séance de clôture, le Comité permanent a discuté du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi foncière N°31/2024, de la loi sur les logements N°27/2023, de la loi sur les affaires immobilières N°29/2023 et de la loi sur les établissements de crédit N°32/2024.

Le Comité permanent a décidé de soumettre ce projet de loi à l'Assemblée nationale pour examen et décision.

VNA/CVN