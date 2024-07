Les marines vietnamienne et philippine tiennent leur 7e échange d’amitié

Photo : QDND/CVN

La délégation vietnamienne était dirigée par le colonel Ngô Dinh Xuyên, commandant adjoint de la région navale 4, et la partie philippine par le colonel Enstein Calaoa, commandant adjoint des opérations maritimes des forces navales philippines de l’Ouest.

Cet événement qui faisait suite à la 6e interaction amicale organisée sur l’île vietnamienne de Song Tu Dông en octobre 2023, visait à continuer de renforcer l’amitié, la coopération, la confiance et la compréhension mutuelle entre les armées et les marines des deux pays.

Il s’agit d’une étape vers la mise en œuvre efficace du protocole d’accord sur le renforcement de la coopération bilatérale et le partage d’informations signé entre les deux marines en octobre 2011, ainsi que du mécanisme d’échanges amicaux sur Song Tu Tây et Song Tu Dông signé en mars 2012.

Soulignant les progrès réalisés dans les partenariats entre les deux armées et les marines, le colonel Ngô Dinh Xuyên a déclaré que dans le cadre du protocole d’accord, elles ont intensifié les visites mutuelles à tous les niveaux, organisé des consultations navales bilatérales et des échanges amicaux sur les deux îles, envoyé des navires visiter les ports de chaque pays, soutenu et participé à des événements multilatéraux internationaux organisés par chaque partie et ont travaillé ensemble au sauvetage des pêcheurs.

Le mécanisme d’échanges amicaux à Song Tu Tây et Song Tu Dông constitue une base importante pour promouvoir l’amitié et la coopération entre les deux marines de manière intensive et efficace, contribuant ainsi à maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région, a-t-il souligné.

Le responsable a appelé les deux parties à continuer à partager des informations sur les alertes en cas de catastrophe, la sécurité et la sûreté maritimes, la recherche et le sauvetage ainsi que la pollution marine à proximité de Song Tu Tây et Song Tu Dông.

Les deux parties sont également exhortées à renforcer leur coordination pour faire face aux incidents en mer, mener des opérations de recherche et de sauvetage et accorder un traitement équitable et humanitaire aux pêcheurs de chaque pays en détresse en mer, conformément au protocole d’accord des pays sur la prévention et la gestion des incidents en Mer Orientale, signé en janvier 2024.

Pour sa part, le colonel Enstein Calaoa a estimé que les interactions amicales contribuent à approfondir la compréhension et la confiance mutuelles entre les marines vietnamienne et philippine, contribuant ainsi à l’amitié entre les deux pays ainsi qu’au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté dans les zones maritimes de chaque pays et la région.

Lors de cet événement, les deux parties ont partagé des informations sur la recherche et le sauvetage, la sécurité maritime et les alertes en cas de catastrophe. Elles ont également participé à des activités sportives, musicales et culinaires.

VNA/CVN