Pham Minh Chinh est arrivé à Tianjin, entamant son voyage de travail en Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne sont arrivés à l'aéroport international de Tianjin Binhai à minuit le 31 août (heure locale). Ils ont entamé leur voyage de travail pour participer au Sommet 2025 de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et participer à des activités en Chine.

>> La tournée du Premier ministre en Chine : un message fort de coopération du Vietnam

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh se rend en Chine

Photos : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont été accueillis à l'aéroport par le ministre chinois des Transports Liu Wei, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Tianjin, Yu Yunlin, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, des responsables et du personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Chine.

Invité du pays hôte, le Premier ministre Pham Minh Chinh, présent au Sommet de l'OCS 2025, prononcera un discours important lors de la session élargie afin de présenter les réalisations et les orientations du Vietnam en matière de développement socio-économique, et d'exprimer les points de vue et la volonté du pays de promouvoir la coopération en vue d'un développement rapide et durable.

Dans le cadre du Sommet de l'OCS 2025, le Premier ministre aura des réunions bilatérales avec des dirigeants de pays, d'organisations internationales et de grands groupes d'affaires afin de promouvoir des domaines de coopération spécifiques, notamment la mobilisation de ressources pour atteindre les objectifs de développement du pays.

Dans le cadre des activités bilatérales avec la Chine, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et de l'"Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine 2025", le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera de hauts dirigeants chinois afin de maintenir des échanges stratégiques de haut niveau, de renforcer la confiance politique, de concrétiser et de mettre en œuvre efficacement les points de vue communs de haut niveau, notamment les accords conclus lors des visites mutuelles entre les secrétaires généraux des deux partis.

Photos : VNA/CVN

Le Premier ministre devrait également rencontrer des dirigeants, des ministères, des secteurs et des entreprises de Chine pour promouvoir une coopération substantielle entre le Vietnam et la Chine, en particulier dans des domaines de coopération stratégique tels que les infrastructures stratégiques, le commerce, l'investissement, la science et la technologie, l'éducation et la formation, la transition verte, la transformation numérique, la sécurité, la culture et le tourisme.

VNA/CVN